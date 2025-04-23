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    中市鄰長77％超過60歲 議員建議民政局吸引年輕入接棒

    市議員陳成添表示，鄰長老化，民政局應吸引年輕人擔任鄰長。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳成添表示，鄰長老化，民政局應吸引年輕人擔任鄰長。（記者蘇金鳳攝）

    2025/04/23 18:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口年年增加，台中市議員陳成添表示，台中市在分里面對各方意見不一而難以調整，民政局有意從增加鄰長開始研議，但是目前台中市鄰長60歲以上的老人鄰長佔整體77%，而鄰長是基層第一線，工作繁重，但鄰長高齡化以及年輕人接任鄰長意願不高，呼籲民政局要有因應之道，吸引年輕人願意擔任鄰長之職，讓里政推動更順利。

    民政局吳世瑋坦承鄰長整體年齡趨勢的確有高齡化現象，但若對鄰長年齡上限設限可能會對里內工作推動產生窒礙，全國也僅有新北市及基隆市有規範年齡上限；至於招募年輕人加入鄰長行列部分，會再研議相關辦法。

    陳成添表示，台中市鄰長有1萬2524人，其中60歲以上的老人鄰長有9703人，佔整體77%，顯示鄰長年齡有高齡化現象。

    陳成添指出，現在科技日新月異，老鄰長可能會面臨數位化轉型的困難；而且以長遠來看，若不即時招募新血加入，老鄰長越做越老，未來恐面臨無人接任的困境，導致里幹事身兼數鄰職務，增加其負擔。

    陳成添建議，市府除了研議辦法讓年輕人願意加入鄰長服務里鄰的行業。

    民政局長吳世瑋表示，會研議辦法吸納年輕人當鄰長。（記者蘇金鳳攝）

    民政局長吳世瑋表示，會研議辦法吸納年輕人當鄰長。（記者蘇金鳳攝）

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