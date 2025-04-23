八掌溪清淤370萬立方公尺 水利署：大部分已達100年防洪標準

水利署在八掌溪清淤已達370萬立方公尺，增強八掌溪防洪能量。（記者王善嬿攝）

2025/04/23 19:16

〔記者王善嬿／嘉義報導〕去年凱米颱風，八掌溪帶來致災性超大豪雨，多處堤防溢堤，水利署啟動短、中、長期整治方案，短期分階段緊急清淤，原預定5月汛期前完成300萬立方公尺疏濬量，迄今台一線橋至軍輝橋累計已清淤370萬立方公尺，同步進行台一線橋瓶頸段的堤防改善工程，拓寬興建堤防3525公尺，預計明年12月底前完工。

行政院政務委員陳金德22日視察八掌溪，實地了解防洪設施改善進度，水利署簡報，去年凱米颱風，造成台一線橋、水上鄉美上美社區、鹿草鄉三角村等地區淹水災情嚴重，災後，短期清淤整治，中期針對瓶頸堤防改善，長期推動嘉縣水上鄉與台南市後壁區之間的4座橋梁改建工程，強化整體治水成效。

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嘉義市政府工務處建請中央儘速辦理八掌溪永欽一號橋至軍輝橋段疏濬作業，擴大疏濬量能，增加河道通洪斷面，陳金德當場指示水利署，除持續辦理疏濬工程用地取得作業外，應加強後續管理維護，防止民眾違規佔用河道或租地種植，影響排洪效能。

水利署第五河川分署副分署長李俊霖說，自凱米颱風以來，八掌溪疏濬總量達370萬立方公尺，公有地疏濬區幾乎完成，其中永欽一號橋段疏濬32.5萬立方公尺，赤蘭溪段疏濬18萬立方公尺，大部分已達到八掌溪100年防洪保護標準，剩餘需徵收的私人土地部分，年底前會陸續徵收疏濬。

李俊霖表示，台一線橋瓶頸段工程正進行興建堤坊進度，八掌溪溢堤段已完成缺口封堵及防洪牆加高工程，後續將與相關業管機關協調，推動橋梁改建計畫。

因應汛期將至，市府工務處近日辦理忠孝路雨水下水道清淤工程，截至3月底，排水系統已完成清淤長度1萬2591公尺，清淤土方約898立方公尺。

工務處長蘇文崎日前偕同建設處長田長沛、警察局保安科警備股長張子立視察清淤作業，蘇文崎說，市府動員人力與機具，採取人工清理與高壓沖洗等方式，清除排水設施中淤積物，同步檢查設施使用狀況，透過系統性、長期性維護作業，降低積淹水風險。

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