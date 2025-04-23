桃園城市變裝嘉年華6/7、6/8登場 Cosplay、親子變裝大賽報名囉

「桃園城市變裝嘉年華」6月7、8日在中壢置地廣場登場。（桃園市觀旅局提供）

2025/04/23 19:31

〔記者李容萍／桃園報導〕「桃園城市變裝嘉年華」去年吸引3萬人次，今年活動6月7、8日在中壢青埔置地廣場登場，以海洋為主題，除了Cosplay選拔賽，還有海洋親子變裝造型大賽及遊行，報名有機會抽中好禮大獎。

桃園市觀光旅遊局代理局長王麗娟今天說，去年變裝嘉年華吸引3萬多人參加，好評如潮，今年延續與全球最大Cosplay賽事「世界Cosplay高峰會（WCS）」合作舉辦選拔活動，主題為日本的漫畫、動畫、遊戲作品，優勝隊伍除了能獲得3萬元郵政禮券，還可代表台灣進軍日本參與世界Cosplay高峰會，爭奪Cosplay世界第一的王座。Cosplay選拔賽即日起報名到5月9日。

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活動也為小朋友及親子組群設計節目，6月7日起，海洋親子變裝大賽、主題變裝遊行、變裝舞台表演等活動將陸續登場，適合家長帶著孩子一起參與同樂；凡入選親子變裝大賽決賽的隊伍，還能獲得新光星光影城貴賓券或郵政禮券，且報名就有機會抽中65吋4K電視機或32吋電視機，好康獎品豐富。海洋親子變裝造型大賽即日起報名到5月23日。

相關活動報名資訊公布在「遊桃園APP」、桃園觀光導覽網。

Cosplay選拔賽即日起報名到5月9日。（桃園市觀旅局提供）

今年的「桃園城市變裝嘉年華」6月7、8日在中壢置地廣場登場。（資料照，記者李容萍攝）

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