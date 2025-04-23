台南運河開通將滿100歲 今年「99暖壽」合影紀念拍有意思

台南運河開通將於明年滿百週年，承載台南無數記憶。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/23 18:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南運河將於明（2026）年迎來開通100週年，安平當地居民與文史團體共同發起，將於4月25日在安平妙壽宮舉辦「開通紀念合影」，並以「王城再發/府城再興」為主題，邀請大家沿著運河健走，沿途發送399顆紅蛋，提前為運河慶生「99暖壽」，傳承在地歷史，凝聚社區記憶。

這次合影活動，也是社造老師陳義添繼去年社造計畫「安平常民+400」照片收集與故事記錄的延續。根據史料紀載，台南運河是在1926年4月25日正式通航，選在歷史性的這1天辦開通紀念合影，別具意義。

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在安平成長的陳義添，投入社區營造已超過15年時間。有鑑於安平在地的青年朋友，對於家鄉的人事物越來越陌生；因此，去年透過文化局個人社造獎勵計畫，進行安平田調、拜訪耆老、記錄老故事，邀請居民一起進行老照片蒐集。在地居民學校參與「對海頭到港仔尾」開幕成果展，以及「走1條300年常民古道」走讀活動，許多安平古今故事，藉著幅幅斑駁相片持續訴說。

當年運河文化與歷史的見證者，包括安平觀音亭主委顏東賢及在地耆老孫山中、何世建、林錫田，以及當地居民何珮甄、李維睦、鄭瓊玲、莊雁茹等文化界人士25日齊聚一堂。航港局安平海關燈塔主任邱裕峰將與大家聊聊昔日運河故事、共享歷史回憶。

南市文化局表示，「靠山吃山、靠海吃海」住民衍生出截然不同的在地文化，依傍海岸邊的安平區，延伸與五條港之間的經貿路線，台南運河為此因應而生；運河開工日是4月16日、正式通航則是4月25日，運河的開通改變了安平與五條港的貿易、交通模式，更形塑安平居民的日常與文化底蘊。

台南運河見證城市變遷。（記者洪瑞琴攝）

台南運河岸景優已成台南地標，往年鳳凰花開時節總是吸引民眾追花拍美照。（記者洪瑞琴攝）

台南運河將於明年開通100週年，安平當地居民與文史團體發起「開通紀念合影」活動，將於4月25日提前為運河慶生。（南市文化局提供）

2024年的「安平常民+400 」成果展，老照片訴說安平故事。（南市文化局提供）

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