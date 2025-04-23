「血流成河」！彰化染花業者偷排廢水 染紅1.8公里大排下場慘

染花業者把用過的染劑直接倒入排水溝渠，一夕之間就讓大排出現「血流成河」的恐怖畫面。（圖環保局提供）

2025/04/23 18:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕「血流成河」！彰化縣永靖鄉一處灌溉溝渠最近突然變成「血河」，整條水流染成紅色，嚇壞當地居民。環保局接獲通報循線追查，赫然發現是一家染花業者趁清洗染劑容器時，竟將含有染劑的廢水直接排入排水溝，導致染紅範圍長達1.8公里。依水污染防治法相關規定，業者將面臨3萬至最重300萬元罰鍰，並被要求參加環境講習，為心存僥倖的心理付出慘痛的代價。

環保局指出，這起污染事件發生在4月中旬，居民一看到「紅色河流」立刻通報，稽查人員隨即展開追查，透過監視攝影機與現地調查，鎖定污染來源。業者最後坦承，4月18日上午清洗染劑容器時，將廢水從自家排水管排到路邊溝渠，一路染紅至崙仔尾大排。

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環保局表示，這不是首次接獲民眾反映該地出現紅水，平時就已加強巡查並設CCTV監控，此次終於蒐證成功，將依法重罰。

環保局提醒業者愛花卉更要懂得愛水，染劑廢水應妥善儲存、委託合法清除，切勿再任意排放，共同守護水資源。

染花染劑順著排水管流入大排，污染河川。（圖環保局提供）

染花業者處理染料求一時之便，被抓到付出慘痛的代價。（圖環保局提供）

染花業者把使用過的染劑倒入排水管，以為流出去了就不會被發現，沒想到污染擴散到大排，更引人注目。（圖環保局提供）

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