媽祖見證 馬公、朴子締結姊妹市

馬公市與朴子市結盟姐妹市，雙方市長及市代會主席簽署。（記者劉禹慶攝）

2025/04/23 18:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市與嘉義縣朴子市今（23）日締結姊妹市，兩市因媽祖結緣、以善為本，奠定跨海合作基礎，在文化、觀光、教育、社政等多元領域推動實質交流，攜手共創雙市繁榮。

締盟儀式在馬公市公所舉行，朴子市長吳品叡率領市政團隊，朴子市代會主席陳玉霞偕同多位市民代表，配天宮董事長蔡承宗暨董監事會成員，以及嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會等單位代表共襄盛舉。花蓮縣豐濱鄉鄉長邱福順特別應邀出席並見證。澎湖縣議員許國政、七美鄉長呂啓俊、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人也都到場。

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馬公市長黃健忠說，馬公市2023年9月12日與花蓮縣豐濱鄉締結首個姊妹市，迎來第2座姊妹市，意義深遠。朴子與馬公同樣擁有深厚的文化與宗教底蘊，這次締盟不僅象徵城市間的情誼，更將雙方合作從信仰交流推展到市政實務，展現廣度與深度兼具的合作願景。

朴子市長吳品叡說，朴子與馬公因媽祖信仰結緣，2市都擁有以民間信仰為核心的文化生命力。這次締盟，不只是雙方文化與行政的開始，更象徵著本島與離島攜手合作的實踐，期待未來能在觀光、教育、公共事務等領域開創更多合作機會。2市結盟最大推手配天宮董事長蔡承宗指出，馬公市與朴子市的情誼來自信仰，也將深化於文化與公益。

馬公市長黃健忠致贈澎湖縣魚石雕，給朴子市長吳品叡（右）。（記者劉禹慶攝）

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