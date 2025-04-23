中興新村瀑布蘭開花了！ 僅靠雨水滋潤花串較短

中興新村光明三路路口的瀑布蘭是今年開得最茂密的一株，花串長、花朵多，十分美麗。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/23 18:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市中興新村光明二路、三路的瀑布蘭開花了！與行道樹芒果樹共同的瀑布蘭，比去年晚了1週開花，粉紅色花朵依然嬌嫩，但今年花串比較短，花的數量也比去年少，這兩天已有識途老馬的賞花客前往拍照，花期預估還有5、6天，賞花動作要快，若這兩天下大雨，花期恐怕會提早結束。

種在行道樹芒果樹幹的俗稱瀑布蘭的天宮石斛蘭，近40年因住戶莊錦江義務充當園丁，每天花數小時幫忙澆水、修剪，且不斷增加種植區域，才讓中興新村成為瀑布蘭的賞花據點。今年因春天的氣候較冷，因此比去年晚了1週開花。

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這兩天前往中興新村賞瀑布蘭的民眾發現，光明三路的花況沒有去年好，除了路口一株依然繁花盛開，且花串又密又長，其餘的似乎都有花串變短、變少的現象。長年照顧這些瀑布蘭的義務園丁莊錦江表示，今年花況沒有往年好，主要是因他從去年5、6月起就沒有為這些蘭花澆水，瀑布蘭靠的是天然雨水的滋潤，雨下得多，它們吸收的水份就多，因為沒有天天澆水，因此今年花串變短也變少。

88歲的莊錦透露，不是他沒有體力再做那麼多園丁的工作，而是去年5月起看到立法院的亂象，對傅崐萁、黃國昌和韓國瑜不珍惜自己的國家太失望、太憤怒，才決定「放乎伊去！」，不想再花心力去照顧這些花。而沒有認真澆灌、照顧這些瀑布蘭的情況下，花況真的變差，而同理應證，不用心愛護台灣，台灣就不會更好。

交由大自然來當園丁澆水的中興新村瀑布蘭，花期還有幾天，賞花動作要快。（記者陳鳳麗攝）

中興新村的瀑布蘭今年靠天然雨水澆灌，花串較短。（記者陳鳳麗攝）

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