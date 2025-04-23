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    睡相太糟糕？ 日專家解析3大隱憂

    日媒報導，睡相不佳除了與睡眠環境有關，還可能與自律神經失調或潛在的睡眠障礙疾病有關，示意圖。（情境照）

    日媒報導，睡相不佳除了與睡眠環境有關，還可能與自律神經失調或潛在的睡眠障礙疾病有關，示意圖。（情境照）

    2025/04/23 21:01

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕你是否也有睡覺時翻來翻去、踢被子，甚至不小心從床上滾下來的經驗？這些看似日常的小事，其實可能是身體發出的警訊。日媒報導，睡相不佳除了與睡眠環境有關，還可能與自律神經失調或潛在的睡眠障礙疾病有關。

    日媒「otona x answer」報導，不少人曾被提醒睡覺會翻來翻去，甚至會從床上摔下來。對此，日本睡眠健康指導師山本智子指出，睡相不佳的主因之一是睡眠環境不良，例如床墊與枕頭的高度、硬度不合、棉被過重，或是臥室的溫度、濕度不適；甚至光線、噪音干擾與寵物活動等，都影響睡眠品質，使人頻繁翻身。

    除了外在環境，自律神經失調也是造成睡相差的原因之一。山本表示，當人們長期處於壓力下，容易導致自律神經紊亂，使入睡困難、睡眠變淺，翻身次數自然增加。此外，像是睡眠呼吸中止症候群、快速動眼期睡眠障礙、不寧腿症候群等疾病，也可能導致睡眠時動作頻繁，進一步影響睡眠品質。

    對於頻繁翻身是否會對身體造成影響，山本解釋，翻身是正常的生理反應，有助於避免身體某一部位長時間受壓及進行體溫調節；而成人平均每晚翻身20至30次屬於正常範圍。山本強調，問題不在於「翻的次數」，而是「為何會翻那麼多」，若是因環境或壓力導致過度翻身，就需特別注意。

    改善睡相，首要之務是調整睡眠環境。山本建議選用適合自身體型與睡姿的床墊與枕頭，棉被應選擇輕盈保暖的材質，並控制臥室溫濕度。日常生活中也應避免過度壓力，透過早晨曬太陽、睡前伸展或泡溫水澡等方式幫助調節自律神經。若仍有嚴重翻身或睡眠障礙，則建議尋求專業醫療協助。

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