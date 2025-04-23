愛情考驗！他疑出國自由行為何容易吵架 網分析幾點原因

網友發文指出，會一起出國自由行的，通常都是相處融洽的親人或朋友，但到了國外往往容易起爭執，示意圖。（資料照）

2025/04/23 20:22

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊是許多人放鬆心情、紓解壓力的方式。不過，網友發文指出，會一起出國自由行的，通常都是相處融洽的親人或朋友，但到了國外往往容易起爭執。貼文一出，引起網友熱議。

近日網友在PTT以「為什麼出國自由行容易吵架」為題發文指出，他觀察到會一起出國自由行的，通常都是情侶、家人或感情不錯的朋友，彼此平常應該相處蠻久了。但奇怪的是，在台灣相處都沒問題，一到國外卻容易起爭執，他不禁好奇其中的原因。

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貼文一出，網友紛紛指出原因，「行程排好，然後到那邊都不照行程去就會吵，不然就是去一堆沒有排在行程裡的景點，導致時間壓力很大」、「在陌生的環境，突發狀況那麼多，體能精神也不一定好，當然會有衝突與摩擦」、「有的人要趕行程，有人的要睡到飽」、「累就很容易發脾氣吧」。

另外，不少網友提出解決方法，「如果有真的一定要到的行程 可以先排，剩下彈性的行程再排」、「要有整整一天分開各玩各的，自訂行程，給對方玩樂空間，也會想念有人陪比較好」、「最好還是找那種習性、喜好、價值觀、用錢觀相近的人出去玩」、「主見很強最好各走各的，不然互相遷就很痛苦，一個主導一個跟是最簡單的」。

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