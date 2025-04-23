台灣SAF原料供應尚不足 華航優先添加歐洲線

華航航機23日在高雄機場添加SAF燃油。（記者蔡昀容攝）

2025/04/23 16:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣今（23）日起可添加永續航空燃油（SAF），不過SAF原料之一廢食用油，國內供應量尚不足，國內石油商爭取開放廢食用油進口。中華航空表示，由於歐盟已有法規要求，會先讓歐洲線達到歐盟法規標準。

台塑石化總經理林克彥表示，廢棄食用油除了是SAF原料，也可用於生殖柴油，且廢食用油搜集量可能不超過10萬噸，距離2030年5%用量還很遙遠，目前要靠國內原料遠遠不夠，可能要進口補充或找其他原料。

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林克彥指出，台塑目前的SAF製程，至今年底可做到1年1000噸，最多年產量可達最1萬噸，要再提升得改善製程，希望2027年能邁朝5萬噸方向努力。但前提除了改善製程，原料還是重要問題，現在國內只有一家業者取得認證且能供應原料（廢食用油），相信未來會有越來越多回收業者願意爭取認證並投入提供。

中油公司董事長方振仁表示，中油也面臨廢食用油原料量的問題，持續與環境部溝通開放進口；中油目前雖然是進口SAF，但朝百分之百自產方向規劃，製程選擇也多，不一定只能是廢食用油，其他料源的可行性目前尚在可行性評估。

中華航空董事長高星潢表示，國內2大油商SAF供應尚不足2%，而考量目前歐盟對航機添加SAF已有法規要求，所以華航會優先在歐洲線實施添加2%，讓歐洲線達到歐盟標準；SAF成本確實較高，但相信未來產量增加之後，成本會有所改善，票價是否跟著波動仍視市場機制，即供給需求的平衡點。

民航局局長何淑萍表示，目前鼓勵業者2030年使用5％航空燃油，未來會不會強制，前提必須是有足夠的SAF供應。今天添加SAF的是國籍航空，來台外籍航空也很多，這也是民航局接下來會持續努力的項目。

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