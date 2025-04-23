頭份四月八節慶將登場 老照片展先回味

「頭份拾光老照片展」即日起到5月6日在頭份市公所藝文館展出。（頭份市公所提供）

2025/04/23 16:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆四月八是苗栗縣頭份市年度的重要傳統節慶，頭份市公所今年除延續賽花燈傳統，即日起到5月6日也在頭份市公所藝文館推出「頭份拾光老照片展」，要帶領民眾像是穿越時光隧道，回到阿公阿婆年輕時的頭份四月八。

頭份市長羅雪珠表示，近年的頭份四月八年輕化，但是市公所籌辦團隊一直謹記在心的就是四月八的典故與意義不能忘記，因此去年首創青年爐主創意供桌活動，讓小朋友準備供品迎媽祖，透過創意與文化傳承，認識客家人迎神的「五牲」大禮。所以今年也擴大舉辦，邀請4所國中也加入，屆時共計將有市內16所學校將共同迎媽祖。

請繼續往下閱讀...

羅雪珠表示，另一方面就是在今年新增的「頭份拾光老照片展」，一方面要勾起年長一輩的回憶，另一方面則是要讓年輕朋友走入展場，看見頭份從農業時代到如今工商鼎盛。現場也有四月八媽祖遶境文物展覽，包括神轎、轎班都陳列展示。

市公所表示，「頭份拾光老照片展」展期從4月23日至5月6日，展場開放時間每天上午9點開展至下午4點，歡迎有興趣的民眾或學校到場參加，把握機會欣賞展覽拿好禮，感受四月八的節慶歡樂氣氛。

現場也有四月八媽祖遶境文物展覽，包括神轎、轎班都陳列展示。 （頭份市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法