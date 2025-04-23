從偏鄉出發！台中溪南國中選手揹國旗 戰到美國FIRST機器人冠軍

溪南國中聯隊攤位取名「柑仔店」展示冠軍機器人。（圖由校方提供）

2025/04/23 16:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025年FIRST世界機器人冠軍賽於美國休士頓舉行，19日落幕，台中烏日區溪南國中聯隊與全球160支強隊競技，完成樂高（LEGO）機器人15項任務，勇奪「最佳機器人表現獎」世界冠軍，隊伍今天返校接受鄉親祝賀，團員透露取名「柑仔店」攤位展示冠軍機器人，還在賽場揹國旗為伙伴打氣。

代表隊10名隊員今天返回大里溪以南校園，台中市議員吳瓊華、台中市教育局副局長郭明洲、溪南工商協進會理事長吳銘禧、烏日林姓宗親會理事長林樹浚，校長張祥宜也帶全校師生在校門列隊歡喝采，吳瓊華說，小選手完成機器人任務挑戰，奪冠榮耀不會輸給2024年世界棒球12強賽冠軍榮耀。

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我國此次派出12隊前往休士頓，挑戰「2024-2025年FIRST機器人世界總決賽」FLL（FIRST LEGO League）項目，其中，台南市北門高中聯隊、雲林縣正心高中聯隊各獲評審團特別獎等獎項，以溪南國中「溪水長流（The Endlessly Flowing Stream）隊」奪冠表現最優，團隊憑藉流暢的程式設計與團隊默契獲得最高分。

隊員在賽場揹著國旗加油，也取名「柑仔店」向上千名國際選手展示冠軍機器人，以全英文簡報交流充分展現「台味」精神。

隊長吳念恩說，練習英文單字常卡關，突破瓶頸有滿滿成就感，隊員學生林琲霓表示，為了練習英文簡報，連走路、洗澡都在背單字，這趟美國之行充滿挑戰，帶隊主任陳柏宇說，出國比賽經費高達每人15萬元，一度擔心無法成行，感謝鄉親挹注成就榮耀。

FIRST機器人競賽是美國非營利組織於1989年創辦，賽事包括FRC機器人競賽（FIRST Robotics Competition，參賽者年齡為14至18歲），是全球知名且難度等級最高賽事，今年5個系列組別吸引超過1千個機器人強隊交流。

指導老師胡啟有說，今年賽事主題為「潛進深海（SUBMERGED）」，需完成機器人挑戰、核心價值、主題報告及技術展示評比，學生讓機器人在限時內完成任務，並設計穩定結構與程式邏輯，奪冠相當不易。

溪南國中隊員在FIRST世界機器人冠軍賽場，揹國旗為選手加油。（圖由校方提供）

溪南國中聯隊勇奪2025年FIRST「最佳機器人表現獎」，圖為美國休士頓比賽情形。（圖由校方提供）

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