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    超佛心！食材大漲1到2成 彰化人氣爌肉粽加量不加價

    彰化縣福興鄉農會推出爌肉粽，今年凍漲還變大顆。（圖由民眾提供）

    彰化縣福興鄉農會推出爌肉粽，今年凍漲還變大顆。（圖由民眾提供）

    2025/04/23 16:42

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕加量不加價！彰化縣福興鄉農會5年前推出「爌肉粽」，一推出就超人氣，今年雖然從長糯米、香菇、豬肉到蛋黃全部都漲價1到2成，但農會決定「凍漲」，並逆向操作把單顆粽子的份量加大，維持爌肉粽每顆75元，以加量不加價爭取最多訂單！

    福興鄉農會總幹事林坤宏表示，今年包粽的食材價格全面上揚，就算是大量採買的批發價，漲幅還要1到2成。長糯米從每斗從360元漲到400元，香菇從每公斤1400元漲到1600元，鹹蛋黃從每顆8元漲到9元，上漲最多的是五花肉，從每公斤180元漲到220元。

    林坤宏強調，如果要反應今年的食材成本，售價應該要漲10元，但為了民眾的荷包著想，決定咬牙自行吸收。不只如此，還要把粽子變大顆，從原本單顆180公克，增加到200公克，完全做到「加量不加價」。

    林坤宏說，今年爌肉粽維持每顆75元，如果多了1整顆鹹蛋黃則是每顆85元，素粽則是每顆65元。每年賣出約8萬顆粽子，賣最好的是爌肉蛋黃粽，佔了訂單的7成左右。素粽起初只是由社區媽媽包來分送「白沙屯」媽祖隨香客，因為廣受好評才開賣，今年也將準備1200顆粽子給白沙屯媽祖的香燈腳享用。

    福興鄉不只是彰化縣糯米的故鄉，包粽所用的長糯米，全國就有8分之1的產量來自福興鄉，原本開賣一般肉粽，後來以彰化特色小吃爌肉飯為點子，改成「爌肉粽」。至於，「爌肉粽」要算北部粽，還是南部粽，對此，林坤宏強調，爌肉粽所有原物料都已經調製處理完熟，沒有用到任何生料，可說是「南北合流」。

    彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖右）表示，今年食材全面上揚，但堅持粽子凍漲。（圖由民眾提供）

    彰化縣福興鄉農會總幹事林坤宏（圖右）表示，今年食材全面上揚，但堅持粽子凍漲。（圖由民眾提供）

    彰化縣福興鄉農會有開賣素粽，今年會準備1200顆素粽給白沙屯香客享用。（圖由民眾提供）

    彰化縣福興鄉農會有開賣素粽，今年會準備1200顆素粽給白沙屯香客享用。（圖由民眾提供）

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