阿里山黑長尾雉大快朵頤 原來是遊客亂丟地瓜「間接」餵食

阿里山國家森林遊樂區黑長尾雉正在吃地瓜的畫面。（黃源明提供）

2025/04/23 16:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「阿里山達人」黃源明日前在阿里山國家森林遊樂區進行志工生態宣導時，看到有隻黑長尾雉悠哉地在草叢間漫步覓食，突然發現黑長尾雉吃的津津有味，靠近一看，原來是有遊客將吃不完的地瓜丟棄在草叢間，吸引黑長尾雉聞香而來大啖美食，對此黃源明強調這種不當間接餵食會改變牠們生態習性，呼籲遊客遵守無痕山林準則。

黃源明表示，大部分的遊客都能認知不要餵食台灣獼猴的生態意識，但近年來，有更多的現象告訴我們「不只台灣獼猴，應該所有自然界的野生動物都不要餵食」。

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黃源明指出，當遊客隨意丟棄的所謂「垃圾」，其中有可能包括吃不完的食物或廚餘，這些不屬於阿里山野外的天然食物，會造成不當間接餵食，甚至改變野生動物的生態習性。

黃源明強調，當野生動物突然主動靠近人類，絕對不是來親近示好，而是別有所求，在大家不自覺、不以為意，甚至是無所謂或不在乎的行為中，一個小小動作就會帶來野生動物的生態行為影響，希望所有人都能遵守無痕山林的準則。

林業保育署嘉義分署說，遊客於森林遊樂區巧遇野生動物，應以不餵食、不破壞、不侵犯等原則尊重其生活環境，如果在森林遊樂區內隨意丟棄瓜果、紙屑等廢棄物，依森林法第56-3條規定可處1000元以上6萬元以下罰鍰。

阿里山國家森林遊樂區有隻黑長尾雉被不當餵食地瓜。（黃源明提供）

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