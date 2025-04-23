喝水難、扭蛋機藏危機？ 北市兒童新樂園遭批設施規劃不當

台北市民進黨議員陳賢蔚日前發現，兒童新樂園未販售瓶裝水，園區導覽圖標註不清楚、扭蛋玩具機年齡標示不實，機台擺放位置未妥善考量玩具適用年齡。（資料照）

2025/04/23 16:36

〔記者劉詠韻／台北報導〕兒童新樂園為台北熱門的親子景點，但台北市民進黨議員陳賢蔚日前發現，專為小朋友打造的兒童遊樂場所不僅未販售瓶裝水，園區導覽圖未清楚標註飲水機位置、扭蛋玩具機年齡標示不實，機台擺放位置未妥善考量玩具適用年齡。北捷回應，因響應環保政策未販售瓶裝水，今日起將加強園區現場飲水機標示，除要求扭蛋機合作廠商暫停販售，並令玩具廠商須依適用年齡分級中文標示。

陳賢蔚指，位於兒童新樂園入口處的智能販賣店，儘管提供販售多種含咖啡因、含糖飲料及零食，卻未提供最基本的瓶裝水，若有兒童未攜帶水壺但感口渴時，恐無法即時補充水分。另園區內共有14台飲水機，但導覽圖與現場指示牌面標示不清，均未明確標註飲水機方向及位置，無法協助父母及孩童即時使用。

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陳賢蔚續指，園區內設有非常多部扭蛋玩具機，部分機台日文標示為15歲以上適用，中文竟標示10歲以上，另機台擺放位置未考慮玩具適用年齡，6歲及15歲以上玩具隨機擺放毫無邏輯，不利父母及孩童辨識，若孩童買到不適合年齡的玩具恐造成危險。

北捷承諾改善

北捷說明，為響應北市府禁用一次性塑膠容器及瓶裝水的政策，智能販賣店未提供瓶裝水販售，盼逐步減少瓶裝水的販售及使用，提醒遊客攜帶個人環保瓶，以環保與健康雙軌並行的原則。

北捷回應，兒童新樂園官方網站「遊客服務－貼心服務」頁籤已提供飲水機位置圖，今日將加強園區現場飲水機標示，以供親子遊客更方便找到飲水機，同時要求扭蛋機合作廠商暫停販售，廠商須依原製造商規定適用年齡分級中文標示，及分區重新配置擺放位置，待改善措施完成後，才得恢復販售。

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