台南關廟鳳梨正香甜！ 評鑑優勝者糖測都逾16度

睽違7年，關廟區農會再度舉辦鳳梨評鑑比賽，評審團的陣容相當堅強。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/23 16:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的「關廟鳳梨」，遠近馳名，目前進入產季，區農會今天舉辦暌違7年的評鑑比賽，熱鬧行銷，也為本週六開幕的產業文化活動造勢；參加的果品必須通過藥檢，不僅注重賣相，還得現場剖切，嚐出質地與風味，榮獲前3名，以及優等獎的，糖份測試全部超過16度，都香甜可口，競爭之激烈可見一斑。

活動在區農會大洲行銷中心登場，以深受市場歡迎的17號「金鑽」品種為主，共38組參賽，評選出冠軍1名、亞軍2名、季軍與優等各3名，將於週六的台南鳳梨好筍季關廟主場地活動頒獎表揚。

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農民要先於指定時間交出2顆果品，送質譜快篩進行藥物殘留的檢測，通過者才能參賽，嚴格把關；評鑑項目包含果重與分級、果形與冠牙、病蟲害與缺陷等的外觀部分，以及肉質風味、糖度，有機驗證、產銷履歷的標章，或取得追溯條碼者，還可加分。

邀請屏科大農園生產系教授林永鴻、嘉義大學園藝系副教授江一蘆、農業試驗所的農業化學組副研究員陳柱中，以及農試所嘉義分所副研究員官青杉與唐佳惠等專家擔任評審，陣容堅強。

參加者都是青年農民或產銷班員，各自挑出6顆金鑽鳳梨來角逐，都以編號分組，隱藏姓名，力求公平；評審團專注檢視，工作人員還得剖切，當場品嚐果肉的質地與風味，並檢測糖度，進行分數加總，每個細節毫不馬虎。

關廟區農會推廣部主任黃國斌指出，評選後，唐翊封王，葉俊育與黃周評獲得亞軍，季軍則是施龍雨、劉山豪、陳憲章，至於優等獎，分別為林文吉、吳政賢、杜正浩。

黃國斌表示，上次的評鑑比賽要回溯到2018年，地方各界企盼下，再度舉辦，希望透過公平的賽事，相互觀摩，鼓勵農民精進栽培技術，藉此提升關廟鳳梨的品牌價值與市場競爭力，協助拓展通路。

黃國斌強調，依照鳳梨的屬性，天氣炎熱，就愈加香甜，進入高溫的季節，口感也會更好，現在吃正當令，真的值得推薦。

評選時，要將鳳梨當場剖切、試吃，嚐出果肉的質地與風味。（記者吳俊鋒攝）

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