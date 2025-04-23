國航班機加注永續航空燃料 民航局推動航空業減碳轉型

桃園機場總經理范孝倫（左）、星宇航空 機場運務處副總經理李明杰（中）、台灣中油執行長邱垂興（右）等，出席SAF啟航加油儀式。 （記者劉信德攝）

2025/04/23 16:27

〔記者劉信德／桃園機場報導〕為推動航空業減碳轉型，交通部民航局今日（4月23日）於高雄小港機場舉行記者會，宣布正式啟動永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel,SAF）政策啟動，並與中油、國籍航空公司攜手，在高雄、桃園與台北松山3大機場同步完成SAF啟航加油儀式。

SAF是由可再生資源製成的替代航空燃料，例如廢食用油、農業廢棄物或非可食用植物油。相較於傳統化石燃料，SAF可減少最多達80%的二氧化碳排放，成為全球航空業邁向永續發展的重要解方。

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交通部已明訂目標至2030年，國籍航空於國際航線的SAF使用比例須達5%，而終極目標則是在2050年前實現淨零排放。

在今日的活動中，華航、長榮與星宇3家航空公司的國際航班率先示範加注SAF，展現國內業者的積極投入與實際行動。

在桃園機場的加油儀式中，由中油為星宇航空班機進行SAF加注永續航空燃料。桃園機場總經理范孝倫表示，SAF的導入將成為航空產業的重要里程碑，特別是歐盟自2025年起將強制規定所有自歐洲機場出發的航班需添加一定比例的SAF。桃機身為台灣的國際門戶，將持續與航空公司及燃料供應商合作，加速SAF的普及與應用。

透過今日的3場聯合啟動儀式，台灣航空啟動減碳轉型，向航空業2050年淨零碳排的目標邁進。

在桃園機場的加油儀式中，由中油為星宇航空班機進行SAF加注永續航空燃料。 （記者劉信德攝）

桃園機場總經理范孝倫（右四）出席SAF啟航加油儀式。（記者劉信德攝）

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