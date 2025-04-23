白沙屯媽祖遶境雙鐵、公路客運都加入 多天行程圖卡一次看
白沙屯媽祖遶境活動將在5月1日開跑，交通部製作台鐵、高鐵和公路客運輸運圖卡供參考。（圖由交通部提供）
〔記者吳亮儀／台北報導〕白沙屯拱天宮媽祖進香活動將在5月1日開跑，目前已超過30萬信徒報名。交通部除要求台鐵加班車次，高鐵苗栗站因地理位置偏遠，過往較少人搭乘，公路局今年首度加入疏運行列，安排「高鐵苗栗站⮂白沙屯拱天宮」接駁專車，票價每人50元，可使用電子票證或現金。交通部也製作多天行程的圖卡，參加不同日期的活動，交通疏運可做參考。
高鐵苗栗站
5月1日：南下22班次、北上23班次
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5月11日：南下27班次、北上29班次
公路客運
5月1日：14時20分到22時30分
高鐵苗栗站公車8號月台搭接駁專車至白沙屯拱天宮
5月3日：12時00分到20時30分
北港朝天宮（上車點：1911好庫停車場）搭乘接駁巴士至台鐵嘉義站
5月11日：13時00分到21時10分
白沙屯拱天宮（上車點：拱天路與中山路交叉口）搭乘接駁車至高鐵苗栗站
台鐵白沙屯站
5月1日、5月11日南下及北上
▪區間（快）車共136列次
▪莒光號共12列次
▪自強號（僅5月1日南下）增1列次
台鐵嘉義站5月3日南下及北上
▪區間（快）車共121列次
▪莒光號共6列次
▪自強號共55列次
白沙屯媽祖遶境活動將在5月1日開跑，交通部製作台鐵、高鐵和公路客運輸運圖卡供參考。（圖由交通部提供）
白沙屯媽祖遶境活動將在5月1日開跑，交通部製作台鐵、高鐵和公路客運輸運圖卡供參考。（圖由交通部提供）