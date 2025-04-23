白沙屯媽祖遶境雙鐵、公路客運都加入 多天行程圖卡一次看

白沙屯媽祖遶境活動將在5月1日開跑，交通部製作台鐵、高鐵和公路客運輸運圖卡供參考。（圖由交通部提供）

2025/04/23 16:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕白沙屯拱天宮媽祖進香活動將在5月1日開跑，目前已超過30萬信徒報名。交通部除要求台鐵加班車次，高鐵苗栗站因地理位置偏遠，過往較少人搭乘，公路局今年首度加入疏運行列，安排「高鐵苗栗站⮂白沙屯拱天宮」接駁專車，票價每人50元，可使用電子票證或現金。交通部也製作多天行程的圖卡，參加不同日期的活動，交通疏運可做參考。

高鐵苗栗站

5月1日：南下22班次、北上23班次

請繼續往下閱讀...

5月11日：南下27班次、北上29班次

公路客運

5月1日：14時20分到22時30分

高鐵苗栗站公車8號月台搭接駁專車至白沙屯拱天宮

5月3日：12時00分到20時30分

北港朝天宮（上車點：1911好庫停車場）搭乘接駁巴士至台鐵嘉義站

5月11日：13時00分到21時10分

白沙屯拱天宮（上車點：拱天路與中山路交叉口）搭乘接駁車至高鐵苗栗站

台鐵白沙屯站

5月1日、5月11日南下及北上

▪區間（快）車共136列次

▪莒光號共12列次

▪自強號（僅5月1日南下）增1列次

台鐵嘉義站5月3日南下及北上

▪區間（快）車共121列次

▪莒光號共6列次

▪自強號共55列次

白沙屯媽祖遶境活動將在5月1日開跑，交通部製作台鐵、高鐵和公路客運輸運圖卡供參考。（圖由交通部提供）

白沙屯媽祖遶境活動將在5月1日開跑，交通部製作台鐵、高鐵和公路客運輸運圖卡供參考。（圖由交通部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法