南投「悟空查案」布袋戲 校園巡演推動廉潔教育

南投縣政府出「悟空查案」布袋戲 ，23日起於校園巡演，推動廉潔教育。（南投縣政府提供）

2025/04/23 15:57

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣政府為讓學童從小養成廉潔觀念，以膾炙人口的西遊記人物孫悟空、豬八戒為主角，推出「悟空查案」劇情的布袋戲，今（23日）起巡迴校園演出，首站來到南投市平和國小，寓教於樂的宣導方式，讓學生看得目不轉睛、拍手叫好，盼藉此讓廉潔教育在校園扎根。

鑑於政府各級機關，仍不時傳出有公務人員貪贓枉法情事，南投縣政府政風室為宣導政府誠信、廉潔核心價值，並讓廉潔教育往下扎根，攜手教育處、南投地檢署、廉政署中部地區調查組等單位，展開「領投誠信 掌中傳廉」活動，並推出「悟空查案、眾味欺全」布袋戲校園巡演，今天第一站來到南投市平和國小演出，透過孫悟空查案的趣味性，引導學生思考「誠實、正義與責任」價值，從小養成廉潔觀念，並穿插有獎問答。

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平和國小校長張文馨表示，透過布袋戲寓教於樂的方式，將廉潔帶入孩子的日常生活中，非常受用，孩子們目不轉睛的看著生動又生活化的表演，幼小的心靈潛移默化中已種下清廉觀念種子。

南投「悟空查案」布袋戲校園巡演，穿插有獎問答，學童們踴躍舉手搶答。（南投縣政府提供）

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