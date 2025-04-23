跨越生命高牆 癌友組隊圓夢攀玉山

台北市議會議長戴錫欽出席癌友圓夢登玉山行前記者會。（記者甘孟霖攝）

2025/04/23 16:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕國際獅子會300A1區攜手台灣抗癌協會，舉辦「與癌友圓夢登玉山」活動，此次活動共有8位癌友參與，今（23日）從台北市議會出發，目標登頂東亞第一高峰——海拔3952公尺的玉山，一同迎接壯麗的高峰之旅。北市議會議長戴錫欽說，由衷敬佩每一位參與者，他們堅定的意志與面對人生困境時的從容與勇氣，攀爬玉山也象徵跨越生命的高牆。

此次活動主席徐媺涵6年前被診斷罹癌，奮力化療抗癌的途中仍繼續登百岳保持運動，抗癌成功後，去年參加台灣抗癌協會單車環島，於新北市政府終點站捐贈從光頭到腰間的長髮，給予癌友製作假髮；今年在國際獅子會300A1區總監陳字佳支持下，號召獅子會的獅友們，與台灣抗癌協會攜手，今起從北市議會啟程，預計25日登頂玉山主峰。

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圓夢登玉山的癌友們強調，罹癌並不可怕，可怕的是失去對生命的意志力。而能夠重拾信心、再次挑戰自我，便是對生命最深的敬意。而對參與的獅友來說，陪伴癌友完成登頂，不僅實踐自身夢想，更在過程中互相照亮，將成為一生難忘的感動。

戴錫欽說，癌友們用行動證明，「抗癌不倒、夢想不遠、人生依然精彩」，他們不只是癌症病友，更是生命的鬥士，是社會最堅強的榜樣，他由衷欽佩每一位參與者堅定的意志，與面對人生困境時的從容與勇氣，他們不向命運低頭，反而選擇攀登台灣最高峰，象徵跨越生命的高牆，寫下屬於自己的榮耀篇章。

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