彌補疫情留下遺憾！ 桃園高中第68屆畢業生重現18歲畢典

市立桃園高中今年創校84週年校慶當天，在校內為第68屆畢業生重現溫馨的「桃回18歲」畢典。（圖由教育局提供）

2025/04/23 16:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕2021年受到疫情影響，許多學校改採線上畢業典禮，當年市立桃園高中的畢業生已大學4年級，為彌補當年沒有實體畢典的遺憾，自發號召於今年校慶舉辦「桃回18歲」畢典，有超過470位畢業生與會，當年的校長、家長會長、22位班導師都到場祝賀，讓畢業生回到18歲那場原本該屬於他們的畢典。

校方表示，第68屆畢業生受到疫情影響，無法舉辦實體典禮，僅能透過線上方式畢業，如今已是大4學生的他們，希望能在離開校園多年後，回到熟悉的地方，彌補這段缺席的儀式感，在當年畢業生、畢籌會成員張瑛瑛、趙家葆、杜詠靖、苗皓東等同學發起及籌劃，以及現任校長徐宗盛的支持下，在今年創校84週年校慶當天，為畢業生重現這場溫馨的「桃回18歲」畢典。

請繼續往下閱讀...

桃園高中第68屆畢業生有760多人，畢籌會廣發訊息號召，有430人填寫出席表單，當天到場人數超過470人，特別的是，為了真實呈現當年的畢典樣貌，畢籌會邀請當年的校長游文聰、家長會長潘壕銨及22位班導師與會，其中，有導師已調任他校或是退休，特地返校為畢業生祝福，現任家長會長巫欣玲、校友基金會呂朝福董事長、校友會理事長簡志祥等人都出席祝賀。

畢業典禮原汁原味呈現，畢業生穿上制服與導師一同走上紅地毯，領取象徵祝福的畢業證書，並與當年校長游文聰及現任校長徐宗盛合影留念，並安排由第68屆舞蹈班畢業生演出，為典禮增添活力與亮點，而在舞台與紀念品設計上，特別以校狗「阿黃」為主視覺，這隻曾陪伴桃高師生、會搭公車的狗狗早已被收養，如今僅存在同學們的記憶中，成為那段青春歲月的象徵。

桃市府教育局、校方表示，感謝所有參與人員的支持與協助，這場典禮不僅圓滿補足了當年的遺憾，更重新凝聚校友情誼，第68屆畢業生重返青春現場，為高中回憶畫下更加完整的句點。

市立桃園高中今年創校84週年校慶當天，在校內為第68屆畢業生重現溫馨的「桃回18歲」畢典。（圖由教育局提供）

市立桃園高中為第68屆畢業生舉辦「桃回18歲」畢典，畢業生穿上桃高制服與當年導師一起走紅毯。（圖由教育局提供）

市立桃園高中為第68屆畢業生舉辦「桃回18歲」畢典，與當年校長游文聰及現任校長徐宗盛合影留念。（圖由教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法