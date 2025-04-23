北水處「嘻哈大賞」決賽4/26登場 自來水園區週末免費玩

北市自來水事業處主辦「源源不絕！2025 嘻哈大賞」，決賽將於4月26日下午3點於自來水園區登場。（圖由北水處提供）

2025/04/23 15:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市自來水事業處主辦「源源不絕！2025 嘻哈大賞」，結合環境議題與嘻哈創作，本屆活動獲得熱烈迴響，80組大專院校高中學生參與CYPHER及個人饒舌歌曲創作賽事，26日決賽將於自來水園區登場，今年也加開第二舞台，邀請第11至20名隊伍加碼演出；而26、27日週末，園區開放免費入園，並攜手「逗號市集」，歡迎民眾共襄盛舉吃美食、聽嘻哈。

北水處指出，此次學生參與踴躍，超越去年首屆46組參賽數，在YouTube影片累積觀看次數突破23萬，Instagram Reels更飆破55萬觀看。4月26日下午3點起的決賽，將有來自全國32所學校、共76位學生參與CYPHER組與個人組決賽演出，是喜歡嘻哈文化與音樂創作的觀眾不容錯過的現場。

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北水處說明，決賽除總計超過30萬元的優渥獎金、獎品外，參賽者及現場民眾也能獲得由主辦單位攜手公館商圈提供的專屬消費優惠券，讓學生、民眾感受公館獨特的城市韻位。

今年活動也首度推出「全民評審團」制度，由副市長張溫德擔任評審團團長，號召各行各業、不限年齡性別的50位嘻哈樂迷擔任現場評審，參與的評審包含饒舌歌手、社群創作者、國高中學生、上班族等，將於活動最後票選出最具現場魅力的「最佳演出獎」，可獲3萬元獎金。

活動舞台卡司星光熠熠，除參賽選手外也邀請8組風格各異的實力嘻哈藝人火力全開，包括「夢不夠大 起來重睡」的阿夫shuf、《沙漠中的雪人》爆紅的趙翊帆、「高敏旋律鬼才」INHON、台中新生代代表徐晧程LilHao，以及大成DACHENG、c8ight陳全、Young Joppa、高隆華CODE:L等人接力演出，點燃全場。

此外，此次活動也攜手「逗號市集」，比賽當天下午進駐30組人氣文創攤商，包含古著、飾品、手作編織等；更設有飲食專區，邀請10多間特色美食攤販入駐，包括地瓜球、美式漢堡、港式凍檸茶等；4月26、27日週末，自來水園區開放免費入場，歡迎熱愛嘻哈音樂、愛逛市集吃美食的民眾共襄盛舉。

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