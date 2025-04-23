七年級生還好嗎？「Y世代」最年輕已35歲 網嘆：不算年輕人了

網友PO文，表示這批曾經是「最ㄅㄧㄤˋ」、「最炫」的一群人，最年輕的已35歲，老大哥則是44歲。街景示意圖，與新聞無關。（記者田裕華攝）

2025/04/23 15:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕20世紀的世界、環境、科技、政治、經濟等快速變遷，1980年到1990年出生、被公認為是在20世紀的最後一個世代「Y世代」見證過不少流行轉變。有網友PO文，表示這批曾經是「最ㄅㄧㄤˋ」、「最炫」的一群人，最年輕的已35歲，老大哥則是44歲，現在已經慢慢不算是「年輕人」了。文章PO出後引發不少網友感慨。

「Y世代」又被稱網際世代、N世代、千禧世代、回聲潮世代（二戰後嬰兒潮的下一代）。在這個世代誕生成長，進入青年期後，就來到了21世紀，同時美國另一個廣義的Y世代，指稱對象涵蓋了在2010年左右以屆滿15歲到25歲的孩童、青少年、青年，也就是西方世界通稱的「青少年族群」。

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一名網友日前在PTT上PO文表示，七年級生曾是最「ㄅㄧㄤˋ」、最Hito、最酷、最炫 的一群，又被稱為Y時代。三不五時就會拿著手機NOKIA 3310去西門町壓馬路，比較有錢的人會買彩色的Sony ericsion手機，還會看手機鈴聲編曲的書，自己編來電鈴聲。出去玩會拍大頭貼、打咖（網咖）、打保（打保齡球）。但如今七年級生裡面的老大哥已經44歲，裡面最年輕的也已經35歲，「沒人注意到原來七年級生慢慢淡出年輕人的行列了嗎？」

文章PO出後，引起不少網友感慨，留言表示「你……不要……再說了」、「都老人了」、「大伯大嬸惹」、「7年級哪裡還有年輕人？」、「我8年級都已經不覺得年輕了 你說呢」、「過30歲就該有自知之明了」、「7年級都快全破35了 不年輕了吧」、「早就是叔叔阿姨了」。

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