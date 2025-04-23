備審資料讓學生傷腦筋 6國立科大教務長分享訣竅

統測本週六將登場。（資料照）（記者楊綿傑攝）

2025/04/23 15:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕統測本週末起舉行，考生後續還得面對備審資料準備，專家建議，考生應掌握個人特質和申請校系專業領域的連結，善用「學習歷程自述」與「多元表現綜整心得」證明自己的解決問題能力和學習軌跡，得到審查教授的青睞。

技專校院招生總辦彙集6所國立科技大學教務長分享自身專業領域所看重的能力特質。技專校院招生總辦執行長、台科大教務長陳素芬就表示，科大教授都希望能招收到適合自己科系特色的學生，因此最想看到一目了然、架構完整、有個人特色、連結申請科系

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的課程學習成果，提醒同學們在學習歷程自述或多元表現綜整心得有限的篇幅內，清晰、完整、簡明扼要地陳述，呈現出個人潛質與熱誠。

北科大教務長、電子系特聘教授黃育賢指出，除了要完整描述個人學習經驗與電子專業的關聯性，深入探索自己與電子領域的連結；也建議在課程學習成果能提出程式設計、AI等學科知識或興趣發展的多元專業能力，或者呈現與電子專業高度契合的非修課紀錄資料，展現專業能力的多元樣態。

雲科大教務長、機械工程系教授張祥傑提醒，首先應該強調對機械基礎知識的瞭解和熱愛，展示自己在物理、數學等相關科目上的優秀表現，並提及參加的相關社團或實習經驗。其次，具體說明參與過的機械相關競賽或專題，展現實作能力和創新思維。此外，可提及對於機械工程未來發展的見解，展現對未來科技與職場發展及變化開放的態度。

高科大教務長、模具工程系教授歐士輔形容，學習歷程自述與多元表現綜整心得就像是認識學生的「導覽手冊」或「藏寶圖」，內容清晰與態度真誠是這份說明的關鍵。也期望看到學生是否曾參與科學、機械、工程等相關的課程或活動，展現學習熱忱與實際行動。建議課程學習成果與學習歷程自述時，有條理的呈現學習經驗與反思。

屏科大教務長、材料工程系教授盧威華鼓勵，建議喜歡動手實作、對科學有興趣的學生，可將自然科學心得融入學習歷程自述或多元表現綜整心得中，能讓審查委員有更多的了解。

台北護理健康大學教務長、護理系教授王采芷分享，護理系注重是否曾經參與過護理、照護相關課程或志工活動等以呈現對人的關懷與服務的熱誠；在課程學習成果上，著重與生物、化學或生命人文相關領域的學習呈現。面試則是重視在學生特質的展現，包括關懷他人、溝通能力、邏輯推理、批判性思維及堅忍意志。

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