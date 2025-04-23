新北林口文中三滯洪公園 周邊景觀營造工程預計今年底招標

文中三滯洪公園位於林口文化二路二段和中華一路口，近林口國民運動中心，年底將招標景觀營造工程，加強景觀趣味。圖為現況。（新北市水利局提供）

2025/04/23 15:56

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市林口區為台地地形，強降雨時下游五股、泰山、八里地勢低窪區易積淹水，市府水利局為加強治水，闢建、改建兼具休憩與滯洪功能的「滯洪公園」，包括文中三滯洪公園；新北市議員蔡淑君表示，此公園是當地居民重要休憩地，因應人口增加，她與當地湖南里長黃清龍爭取「林口運動園區滯洪公園營造工程」進行周邊整體景觀設計，加強景觀趣味，在市府支持下預計今年底招標。

蔡淑君表示，文中三滯洪公園位於林口文化二路二段和中華一路口，近林口國民運動中心，在2019年改建啟用為簡易滯洪公園，陸續建置人行步道、人工草皮、體健設施等等，近年當地人口增加，帶動休憩空間使用需求提升，她與黃清龍建議市府提高公園景觀品質，在市長侯友宜支持、水利局規劃、城鄉發展局審定經費6600萬下，將於今年底推動「林口運動園區滯洪公園營造工程」招標，工程以「波光樹影、綠丘展畫、動靜皆景」為設計主軸，旨在加強公園景觀趣味，預計年底招標。

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水利局說明，此案位在人口眾多的湖南里，因應民眾使用需求提升，市府推動辦理營造工程，盼營造自然有趣的休閒場域，使滯洪池發揮防洪以外的附加價值，擴大公園景觀趣味，此案公園改善面積約1萬1000平方公尺，工程設計及監造技術服務案於今年4月21日已辦理公開評選，待設計監造顧問公司決標後，於設計階段會蒐集整合地方意見及需求，目標於今年底前辦理工程招標。

水利局河川工程科長傅光維指出，此案規劃大方向包括步道改善、坡度友善化調整、植栽調整、水域營造等項目，今年底前辦理招標，評估工期約8個月。

文中三滯洪公園位於林口文化二路二段和中華一路口，近林口國民運動中心，年底將招標景觀營造工程，加強景觀趣味。圖為完工模擬。（新北市水利局提供）

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