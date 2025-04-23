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    地震、關稅、股災衝擊 創世植物人捐款驟減4千萬

    創世基金會正在進行嘉義分院的擴院工程，預計115年完工，但經費進度僅約1成，盼企業、大眾持續支持。（圖由創世基金會提供）

    創世基金會正在進行嘉義分院的擴院工程，預計115年完工，但經費進度僅約1成，盼企業、大眾持續支持。（圖由創世基金會提供）

    2025/04/23 15:24

    〔記者吳柏軒／台北報導〕全球局勢動盪不安，地震、關稅、股災接踵而至，重創民生經濟，長年仰賴社會點滴支持的創世基金會也面臨衝擊，今年截至4月中的捐款已較去年同期銳減了近4千萬元，影響安養的800名植物人1個月的服務經費，若再持續衰退，後果堪慮。

    創世基金會表示，今年捐款情況比疫情時期更冷，顯示大環境真的很差，筆數、人數、金額全減少，包含民眾與企業皆縮手，再加上天災、資安、政經不穩等，另也統計各捐款下滑，行動支付衰退5成最多，連定期定額也有民眾取消。

    創世表示，目前安養近800名植物人，1人平均每月花費需5至7萬元。為落實在地安養，避免家屬奔波，正籌建花蓮新院、嘉義擴院，各90床位，要照顧更多弱勢。

    目前施工進度，嘉義新院現正進行地下2樓地板灌漿作業，預計115年完工；花蓮新院則開始預壘樁施工，預計116年完工。但建院經費2者皆僅募得約1成，後續資源減少恐影響服務量能及建院進度，創世盼大眾支持600元築夢瓦，幫植物人築一個安養心願。

    創世基金會預計在花蓮蓋新院，目前已動工，預計116年完工，但建院經費僅募得約1成。（圖由創世基金會提供）

    創世基金會預計在花蓮蓋新院，目前已動工，預計116年完工，但建院經費僅募得約1成。（圖由創世基金會提供）

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