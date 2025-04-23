竹縣「社團新幹線」4大航線啟動 校園社團補助最高2萬元

新竹縣政府「社團新幹線」以「青春航海王的冒險之旅」為主題，今（23）日召開記者會正式啟航。（記者廖雪茹攝）

2025/04/23 15:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣內10所高中職及大專院校有近600個校園社團，六都以外，竹縣府自2022年起率先針對校園社團，提供活動空間、經費補助、工作坊及舞台展演等資源，2025「社團新幹線」以「青春航海王的冒險之旅」為主題，今（23）日召開記者會宣布啟航，為校園社團量身打造4大航線，期與青年學子一同探索自我、追尋夢想，為青春注入無限活力與可能。

縣長楊文科表示，青年學生辦社團活動常會遇到經費不足及場地尋找不易的困境，為協助學生掌握資源，新竹縣政府是六都以外，第一個特別提供校園社團資源的縣市，由教育局自2022年起每年舉辦「社團資源指南說明會」，深入校園說明經費補助及場地借用申請方式。

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其中「促進青年多元展能補助」，學生可申請參加競賽、表演等多元活動，符合人才培力、公共展演、公開競技和議題倡導的校園社團，每案補助最高2萬元，至今已核發超過百萬元經費，減輕學生負擔。

青年社團據點「Young Space」自2023年啟用，無償開放縣內大專院校及高中職學生使用，包括練團室、練舞室及多功能教室，累積借用近500人。2024年於體育場設置專業練舞場地「FUN舞空間」，每日上午6點到晚間10點開放，方便青年隨時練習。

新竹縣「社團新幹線」今年以「青春航海王的冒險之旅」為主題，3月展開「起航線：青春補給港」社團資源說明會共計10場次，正於各高中職巡迴中。

6月將推出「奇想線：創意湧流海」主題系列活動，將邀請饒舌藝人及竹縣「全國嘻哈擂台賽」的獲獎團體，共同分享詞曲創作、Flow編排與舞台演出等實務技巧；其中「音浪製造坊－饒舌團體創作」6月22日將於竹北享平方首發登場，5月12日開放報名。

7月「榮耀線：星光閃耀島」大型社團展演，由新竹縣、市動靜態各類型社團，共同打造展演舞台及特色市集。8月至10月接力推出「熱血線：決戰狂浪灣」幹部訓練營，號召竹竹苗青年齊聚一堂，展開一場熱力四射的跨縣市聯合挑戰。各項活動及社團資源請參見「新竹縣政府教育局青年事務科」臉書粉絲專頁。

新竹縣立體育場設置專業練舞場地「FUN舞空間」，每日上午6點到晚間10點開放，方便青年隨時練習。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府的青年社團據點「Young Space」，無償開放縣內大專院校及高中職學生使用，包括練團室、練舞室及多功能教室。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣政府的青年社團據點「Young Space」，無償開放縣內大專院校及高中職學生使用，包括練團室、練舞室及多功能教室。（圖由新竹縣政府提供）

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