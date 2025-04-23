缺口達2.5萬人次！ 綠委質疑遲緩兒聯評量能趕不上需求

國健署長吳昭軍表示，已經逐漸擴大發展遲緩兒聯評量能。（記者林惠琴攝）

2025/04/23 15:15

〔記者林惠琴／台北報導〕發展遲緩兒須及早篩檢發現，把握早期療育黃金期，但綠委發現，若每名通報兒童須進行兒童發展聯合評估至少2次，聯評量能恐要達近7萬人次，但今年提供量能預估僅逾4.3萬人次，而篩檢率低於全國的偏鄉，更有6區尚未提供外展聯評服務，要求衛福部檢討。國健署長吳昭軍表示，已逐步擴大聯評量能，也會研議補足偏鄉需求。

民進黨立委林月琴今（23日）在立法院社福及衛環委員會上表示，國內研究顯示，6歲以下的兒童發展遲緩盛行率在2%至5.7%之間，推估約2萬3125人至6萬5905人，但2023年接受早療幼兒2萬3018人，等於低於調查研究推估值，連2%都未達到，代表可能有一些發展遲緩兒未被及時發現。

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林月琴指出，目前全國6區共88家兒童發展聯合評估中心（簡稱聯評中心），提供2科以上專科醫師、4類以上評估人員，但每名幼兒通常需要2至3次才能完成聯評，若以2023年遲緩兒早療服務通報3萬4781人計算，服務量至少需要6萬9592人次。

然而，國健署即使今年投入聯評預算增加至3億5830萬餘元，預計可評估也僅為4萬3957人次。林月琴認為，現在存在量能不足、程序塞車，評估等待期過長。

林月琴也提到強調，偏鄉篩檢與聯評資源缺乏，需求只能往大醫院塞。目前88處偏遠地區，共17區未涵蓋發展篩檢院所，全國篩檢率46.2%，偏鄉僅40.2%，且64處應提供外展聯評服務的偏鄉地區，仍有6處未滿足。

林月琴亦點出，幼兒專責醫師涵蓋率未達6成，且發展篩檢服務未列入品質成效分數計算，亦非必修學分，因此幼專醫師不一定懂兒童發展篩檢，無法分攤偏遠照護責任。此外，篩檢量表與檢核人員缺乏標準化，難以避免重複通報、無效通報。

國健署長吳昭軍表示，從家長、教保人員到學校等不同單位有不同的量表，但只要篩出異常就會進入聯評，提供專業診斷與治療，因此各種工具都可用，比較擔心的是，為及早發現疑似發展遲緩兒，去年7月起推動「未滿7歲兒童新增6次發展篩檢服務」，截至今年3月底篩檢逾27萬人次，其中6.2%篩檢結果為疑似異常，需轉介到聯評中心評估，萬一量能不足會接不起來，進而將補助的聯評中心由2022年的52家逐步擴大至今年的88家。

不過，吳昭軍也坦言，偏鄉篩檢率僅40.2%，確實稍微不足，且64處應提供外展聯評服務的偏鄉地區，仍有6處未滿足，會再看看當地有沒有醫療機構能夠受訓取得資格，若無適合機構，則進一步研議是否由鄰近相關單位來協助提供服務。

吳昭軍坦言，原本就期望幼專醫師能夠加入兒童發展篩檢行列，因此持續鼓勵中，但仍有部分未投入，會再與醫事司討論是否納入相關指標，並提高誘因。

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