雲林國民運動中心廠商提前9月底終止合約 縣府再招商

雲林縣政府證實雲林縣國民運動中心，原經營廠商9月底終止合約，目前依促參法公開招商，盼9月時新舊廠商交接，力求無縫接軌。（記者李文德攝）

2025/04/23 15:38

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣國民運動中心2019年啟用，由縣府委由凱格大巨蛋運動公司營運，近日傳出經營權將轉換。縣府今（23）日證實，因該公司經營方向調整，提前至9月底終止合約，現依《促進民間參與公共建設法》公開招商，盼9月新廠商能順利接軌。

雲林縣國民運動中心具備游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等，2019年啟用後喜好運動的民眾便都會到此運動。不過日前運動中心公告4月16日起游泳池暫停開放，網路傳出可能關閉或轉換經營權。

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縣府教育處證實，國民運動中心2019年開幕，因隔年開始受疫情影響，經營的運動公司申請展延合約至2026年，但公司因經營方向調整，放棄優先續約權利，縣府與公司協調後今年9月底將終止合約。

業者表示，依規定合約終止時要返還資產給縣府，因游泳池漏水，現正進行修繕才會暫時關閉，廠商估計約2個月的修繕期，其餘館內設施正常開放。如5、6月團體課持續招生中，而因應合約即將終止，6月後將採單月招生。

業者表示，除正職員工約20人，另外還有多名合約教練、老師，將會確保員工、消費者權益，將影響降到最低。

教育處表示，因應營運合約將終止，目前已依照促參法公開招商，邀請廠商承攬，預計8月完成招商、9月盤點移交，力求無縫接軌，原有的公益時段服務等回饋，也會請新承攬廠商提出允諾時段。

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