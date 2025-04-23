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    南海之星故障慢車返航 澎湖車管處緊急租借民船支援

    南海之星一台主機故障，慢車駛入七美港。（民眾提供）

    南海之星一台主機故障，慢車駛入七美港。（民眾提供）

    2025/04/23 15:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖交通船南海之星，今（23） 日由高雄返航途中，突然其中1台皮帶聯著器故障，只能使用另一台主機慢車行駛，澎湖公共車船管理處緊急租借民船海有50號、藍寶之星前往七美載運旅客，分別送往望安與馬公，由於正值望安、七美8校運動會舉行，望安學子在七美等待搭船回望安，南滬港碼頭擠滿旅客。

    南海之星今日上午9時許，載運118名旅客由高雄返航，途徑七美、望安至馬公卸貨載客，但由高雄出發不久，就發生主機故障，因南海之星為雙主機動力，憑藉1台主機慢車駛入七美港，為了旅客安全，先行卸貨，並讓旅客下船，由澎湖車管處緊急租借民船海有50號、藍寶之星，趕往七美載運旅客，再分送至望安與馬公，另一艘南海之星2號正在高雄進行上架歲修。

    由於七美正舉行望安、七美8校聯合運動會，許多來自望安國中小學生，等待南海之星載運返回望安，根據統計，南海之星七美至馬公售票153張船票，加上高雄返航118人，因此車管處緊急租用2艘民船前往疏運，比預定返回時間延後40分鐘，南海之星則持續慢車前往望安卸貨，抵達馬公將是晚間8時30分。

    另外因南海之星零件來自德國，聯繫至送抵馬公修理，還需要一段時間，車管處除緊急責令南海之星停止維修，立即返航支援，並啟動開口契約，租用民船載運旅客，一切以不影響民生交通運輸為主。

    南海之星故障，車管處將啟動開口契約租用民船應急。（民眾提供）

    南海之星故障，車管處將啟動開口契約租用民船應急。（民眾提供）

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