國籍航空首次於國內添加SAF 今年估供應約6千噸

交通部23日於高雄機場舉行SAF啟用儀式。（記者蔡昀容攝）

2025/04/23 15:22

〔記者蔡昀容／高雄報導〕台灣機場開始供應永續航空燃油（SAF）了！交通部今（23日）在高雄國際機場舉辦我國首度添加永續航空燃油（SAF）啟動儀式，高雄、松山、桃園機場分別為中華、長榮及星宇3家國籍航空同步添加SAF。這也是國籍航空首度在國內添加SAF，今年預估可供應約6000噸SAF。

交通部在高雄機場舉行「SAF啟航 永續飛航」啟動儀式，並與桃園機場、松山機場3地連線，同時為航機注入SAF，高雄有華航、長榮航機，桃園是星宇航機，松山有長榮航機；華航、星宇採用中油SAF，長榮則採用台塑SAF。

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交通部長陳世凱指出，SAF在整個航空業的減碳，預估貢獻可達50%，是很重要的項目，台灣作為國際社會一員責無旁貸，行政院已將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫。

陳世凱表示，今天是我國航空業邁向2050淨零排放的重要里程碑，不過只是起步，未來推動一樣要努力，有市場才有生產，要拜託使用端的國籍航空支持，石油公司生產面也要上來。

民航局長何淑萍表示，國際推動SAF尚在起步階段，因此民航局以鼓勵取代強制，希望國籍航空以2030年SAF使用量達總航空燃油使用量5%為目標，未來也持續鼓勵國籍航空採購國內供應的SAF。

台灣中油及台塑石化公司2大油品供應商分別在去年12月及今年2月取得CORSIA國際認證，於今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，今年減碳效益估達1萬5000噸。台塑自產SAF，中油則自國外進口，預計明年第3季開始自產，2家業者將視未來市場變化擴充產能。

3家國籍航空23日在高雄、桃園、松山機場，同時添加國內首批SAF燃油。圖為高雄機場華航航機添加SAF燃油。（記者蔡昀容攝）

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