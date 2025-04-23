宗教要變台灣特色！ 觀光署與宗教博物館簽合作備忘錄

觀光署與宗教博物館簽合作備忘錄。（圖由觀光署提供）

2025/04/23 15:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部觀光署今天（23日）宣布，與世界宗教博物館簽署觀光合作備忘錄，雙方針對「強化國際引客與推動永續旅遊」、「建構主題旅遊與發展體驗遊程」及「宣傳活動展覽與導入智慧觀光」等議題進行交流合作，讓宗教文化觀光成為台灣特色的觀光主題之一。

觀光署署長周永暉表示，聯合國世界觀光組織UNWTO調查指出，疫情後將迎來生態與知性旅遊時代，台灣有很多深具特色的博物館希望與觀光署合作，希望能吸引國內外喜愛知性旅行的遊客到訪，觀光署將結合海外16個辦事處推廣台灣的知性之旅。

請繼續往下閱讀...

觀光署表示，宗教文化能淨化人心，對於心靈成長有相當的助益，而旅行本身也是一種成長，結合宗教文化的知性之旅更能讓人內心感到寧靜及富足。藉由這次觀光署與世界宗教博物館簽署合作備忘錄，整合雙方觀光資源，吸引國內外旅客到訪。

財團法人世界宗教博物館發展基金會執行長釋顯月法師指出，世界宗教博物館自2001年創立以來，以創辦人心道法師「尊重、包容、博愛」核心精神，24年來已成為台灣各宗教和平對話、溝通交流的平台；今年在世界地球日能與觀光署進一步合作，以不同形式期盼喚起更多人的心靈覺醒，企盼做到尊重物種存在的價值，包容彼此生存的空間，共同成就分享的世界，與萬物共好。

觀光署表示，台灣擁有多元的宗教文化觀光資源，不僅是融合在地文化的推手，更是舉辦藝文展覽重要場域，扮演吸引國內外旅客的重要橋梁，更能有效帶動區域觀光效益與產值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法