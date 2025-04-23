喜愛日本！30歲男子想赴日工作 部分過來人勸退

一名網友分享，他每次從日本旅遊返回台灣後，因為台灣市容和狹窄人行道等對比導致產生失落感，不禁興起想去日本工作的念頭，轉而上網發文請教網友建議，PO文曝光引發許多網友討論與留言。示意圖。（彭博）

2025/04/23 15:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣民眾喜愛赴日旅遊，一名網友分享他每次從日本旅遊返回台灣後，因為台灣市容和狹窄人行道等對比導致產生失落感，不禁興起想去日本工作的念頭，轉而上網發文請教網友建議，PO文曝光引發許多網友討論與留言。

這名網友於Dcard發文，內容提到，原PO從日本搭機回台，每次飛機降落台灣前，看到下面全部都是鐵皮屋加入建和水塔，返家路上看到地磚破裂且狹窄的人行道，「經常閃避障礙物和違停車，部分住家的窗戶有鐵裝、浮誇的招牌，市容和建築景觀真的不太好、台灣路上汽機車的噪音聲大」，但在日本很安靜，這些對比使原PO每次從日本旅遊回台都會有種失落感。

請繼續往下閱讀...

原PO坦言，他為擁有更好的生活品質、讓日文進步，才會想去日本，然現在年齡已經超過30歲，日文程度僅N4，接著進一步詢問網友「如果有機會前往日本工作和生活，大家會想去嗎？」

不少網看到PO文後紛紛留言，有人說「旅遊可以，工作不行，身邊好多去日本工作的朋友最後都回來了」、「旅遊跟工作差蠻多的吧，還要考慮很多現實層面」、「旅行都是看到好的一面吧，工作的話會看到比較多負面的東西。」

也有網友建議，「去就去啊，不去也很難知道自己喜不喜歡，但必須得說旅遊和工作是兩個概念，不用把日本想得太好，也不用把台灣想太壞，各有優缺，本來就是蜜糖毒藥」，其中一名網友自曝「3月中開始在日本交換半年，老實說剛來2個禮拜就已經失去新鮮感，身邊的台灣人也未必能跟你合得來，比起興奮現在更多的是孤獨跟無助」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法