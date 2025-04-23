推廣本土、新住民語文績優教師及學校 中市教育局表揚

台中市教育局23日下午在陽明市政大樓舉辦「本土語文及新住民語文教育績優人員頒獎典禮」。（記者歐素美攝）

2025/04/23 15:19

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局今天下午在陽明市政大樓舉辦「本土語文及新住民語文教育績優人員頒獎典禮」！教育局長蔣偉民表揚及感謝113學年度推廣本土語文及新住民語文績優教師及學校。

教育局長蔣偉民表示，教育局每年透過到校諮詢與輔導訪視，掌握學校本土語文教育推動情形，並提供經補助及輔導，支持學校落實母語日、沈浸式課程教學、業師到校開課及各項本土語文教育文化欣賞等，他感謝各校老師對母語教育的長期投入與辛勞，透過母語學習，孩子不但能與長輩溝通無礙，也能深化對自身文化的理解與認同。

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台中市教育局自110學年起辦理「本土語文績優教育人員評選」，112學年度並擴增「新住民語文績優教育人員」，肯定致力語文教育的優秀老師。

其中，來自越南的黃紀麗老師，在太平區建平國小等多所學校服務，長期推動越南語教學；童惠湘老師則長期投入台語教學，現任西屯國小教師及台中市母語教育學會理事長，致力推廣及培訓本土語文教師，培育學生參與語文競賽，推動台語文化教育與文化永續。

今天活動除了頒獎表揚推動本土語文及新住民語文的績優學校及人員外，現場並有茶道與客家糌粑手作體驗，以及原住民圖騰零錢包彩繪等，相當熱鬧。

台中市教育局長蔣偉民頒獎表揚推廣本土語文教育等績優學校校長。（記者歐素美攝）

台中市教育局長蔣偉民頒獎表揚新住民語文教育績優人員。（記者歐素美攝）

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