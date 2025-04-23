海拔119公尺浸水營步道台灣黑熊現蹤 創台灣最南、海拔最低發現紀錄

林保署台東分署在浸水營古道台灣黑熊目擊地點林地周邊裝設自動相機監測。（林保署台東分署提供）

2025/04/23 15:08

〔記者黃明堂／台東報導〕南島文化與古道研究學者徐如林近日在浸水營國家步道台東端約14.5公里區段，與3名同行者目擊一隻年幼黑熊於步道上奔跑，也聽見疑似母熊於上方叢林發出吼叫聲，因事發突然，徐等一行未及拍到黑熊影像，但仍將此具體紀錄通報林業及自然保育署，經台東分署派員勘查，確認該地點海拔僅約119公尺，創下黑熊在台灣的最南紀錄，也是台東地區海拔最低的一筆出現紀錄。

林業保育署台東分署表示，4月18日已在目擊黑熊位置的步道周遭架設紅外線自動相機，希望進一步掌握黑熊生態影像。同時也通報在地的加羅板部落留意，除了向部落會議主席江明輝與部落幹部們說明人熊遭遇時的應變措施，也請江明輝轉知部落族人妥善收納食物、廚餘、垃圾及飼料，避免吸引黑熊靠近，也會在周邊部落加強宣導說明人熊遭遇的因應措施。

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台東分署也立即邀請在地協會參與「台灣黑熊生態服務給付計畫」，建立部落即時通報群組，結合在地社區力量擴大監測網絡，透過與在地族人加強巡視，協力掌握黑熊出沒動態。

針對出入浸水營古道的山友，台東分署也將於步道沿線適當位置設置告示牌誌，提供山友遇見黑熊時的避險指引。

台東分署建議前往浸水營國家步道的民眾可隨身攜帶熊鈴或能發出聲響的物品，若發現黑熊，特別是有小熊隨行的母熊，為避免母熊因護幼而行為過激，切勿驚擾或靠近，應緩慢後退遠離。部落或山區農民如有防範獸害需求，可就近向台東分署各工作站免費申領改良式獵具。

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