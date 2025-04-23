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    網友稱遭南寮漁港10幾隻流浪狗咬傷 竹市動保所：獲通報後加強巡捕

    新竹市南寮漁港又見10幾隻流浪狗咬人及攻擊，被咬的網友在臉書社群貼文，也引來網友嘆：新竹市已是無政府狀態，只有市民遭殃。（照片取自臉書社群《新竹人新竹事》貼文）

    新竹市南寮漁港又見10幾隻流浪狗咬人及攻擊，被咬的網友在臉書社群貼文，也引來網友嘆：新竹市已是無政府狀態，只有市民遭殃。（照片取自臉書社群《新竹人新竹事》貼文）

    2025/04/23 14:57

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有網友在臉書社群《新竹人新竹事》貼文稱，與家人前往新竹南寮漁港海邊，原本要跟去看夕陽，沒想到突然有一群野狗（流浪狗）直接衝上來攻擊，且數量多達10幾隻，因毫無預警地撲上前來，雖然有閃避，仍在混亂中被咬傷，整個大腿見紅有傷口，慌亂之際，只能先緊急就醫及施打破傷風。也提醒民眾及遊客到南寮漁港一定要注意流浪狗，更感嘆這群流浪狗在此已一段時間，仍不見市府有何防範作為，難道只有市民自求多福就好，被狗咬是活該嗎？

    市府產發處動保所回應，獲通報後就派員加強巡捕浪犬，未來除持續針對有攻擊性浪犬加強捕捉，也呼籲民眾不要在該處餵食浪犬，避免犬隻群聚造成公共危險。至於有無捕捉到流浪狗及後續作為，市府尚無回應。

    有網友在臉書貼文稱在南寮漁港被一群流浪狗追咬，嚇得不敢再到南寮漁港，而這則貼文也吸引網友留言回應，貼文者稱這群野狗應流浪在南寮海邊有一段時間，且看到人完全不閃，即使嚇唬流浪犬也不會遠離，更提醒民眾近期有去南寮的人真的要嚴謹小心，以免發生憾事。

    有網友也留言稱現在的市府是無政府狀態，根本無人管。還有的稱南寮流浪狗已存在很久了，過去就常發生咬人事件，但都不見有人巡捕，已影響南寮漁港的觀光產業。

    新竹市南寮漁港又見10幾隻流浪狗咬人及攻擊，被咬的網友在臉書社群貼文，也引來網友嘆：新竹市已是無政府狀態，只有市民遭殃。（照片取自臉書社群《新竹人新竹事》貼文）

    新竹市南寮漁港又見10幾隻流浪狗咬人及攻擊，被咬的網友在臉書社群貼文，也引來網友嘆：新竹市已是無政府狀態，只有市民遭殃。（照片取自臉書社群《新竹人新竹事》貼文）

    新竹市南寮漁港又見10幾隻流浪狗咬人及攻擊，被咬的網友在臉書社群貼文，也引來網友嘆：新竹市已是無政府狀態，只有市民遭殃。（照片取自臉書社群《新竹人新竹事》貼文）

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