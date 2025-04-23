憶當年當兵時 台南首座軍事主題公園開箱

南台灣首座以軍事主題元素設計的精忠公園，多功能工兵堡壘遊戲丘讓小朋友玩得盡興。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/23 14:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣首座以軍事元素為設計主題的精忠公園，投入1500萬元經費興建，今（23）日開箱啟用。園區內有「500障礙挑戰」的軍事主題特色遊戲場，包括多功能工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞等，增添親子假日景點，家長可以大手牽小手「回味阿兵哥歲月」！

精忠公園位於東區南紡購物中心對面，未來又鄰近台南捷運站（藍線），可說是「搭捷運就能到的公園」，極盡交通地利優勢。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，市區寸土寸金，也要咬緊牙根拚出公園綠地，平實園區原本是陸軍五四工兵群駐紮營區，經過市地重劃後成為公園用地，經過多次座談廣納居民意見，以原來的軍事設施為主題設置遊戲場，相信這座南台灣第1個軍事特色的遊戲場，未來一定可以吸引很多親子來訪。

南市工務局長陳世仁表示，承襲在地原來的陸軍營區的歷史軌跡，建構了「500障礙挑戰」特色遊戲場，包括多功能工兵堡壘遊戲丘、軍事涵洞、迷走跳樁、小小工兵沙坑遊戲區及闖關遊戲區等特色遊具，讓孩子們在遊戲挑戰中盡情探索五感，激發創意力及協調力。

另外，公園內除了有大面積綠地、無障礙遊戲路徑及多功能座椅，園區內也配置適當遮陽、避雨及景觀照明等設施，讓不同年齡層的民眾都能在公園找到舒適的休憩空間。

工務局表示，催生符合在地文化的特色公園，計畫於溪南、溪北建置74座特色遊戲場，將投入約6億1400萬元工程經費，至今已完成56座，精忠公園為第37座，供民眾休閒遊憩。

精忠公園今日啟用典禮，台南市長黃偉哲（左7）、台南市立委林俊憲（左6）與各界貴賓共同出席參與。（記者洪瑞琴攝）

精忠公園今天啟用，吸引小朋友嚐鮮。（記者洪瑞琴攝）

精忠公園園區設計「500障礙挑戰」特色遊戲場。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法