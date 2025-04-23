宜蘭冬山公有市場超美外觀亮相 預計9月試營運

隱身在宜蘭冬山公有市場1樓的紅磚牆，跳脫時尚流線建築體，增添復古韻味，裝潢細節講究。 （記者王峻祺攝）

2025/04/23 14:16

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕使用逾40年的宜蘭冬山公有市場，經斥資1億元重建，預計9月試營運，目前工程進度八成，超美外觀亮相，黑白弧形綠建築設計，加上1樓復古紅磚牆，吸引往來民眾目光，鄉公所預計9月試營運，並預告攤商洽詢熱絡且多元，未來將會是採買兼具觀光的新穎市場。

冬山鄉公有零售市場因設備老舊、建物耐震不足，前瞻基礎建設經費補助加上自籌款後重建，前年8月開工動土、去年9月上梁，如今建築外觀完成，進入室內水電裝修階段，未來啟用後，將肩負帶動老街周邊觀光的重任。

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市場外觀近期亮相，瞬間成為地方熱議話題，往來民眾均被這座極具特色的建築吸引，直呼「超級美！」黑白配色設計提升整體亮度，帶動簡潔視覺效果，隱身在1樓紅磚牆，則跳脫時尚流線建築體，增添復古韻味，裝潢細節講究。

冬山鄉公所表示，市場重建工程規劃3層樓建物，總樓地板面積約478坪，1樓可容納15攤、2樓7攤及3樓1攤，1樓販賣傳統生食，主要為早市，排污設計採用最新設備，走道不積水；2樓及3樓則規劃熟食區，視野景觀好有空調，空間舒適寬敞，每層樓均配置廁所，3樓還有大露臺。

公所指出，目前除原舊市場的12攤商確定進駐外，也接獲許多廠商洽詢，預計未來2樓及3樓將採全天候經營，讓攤商多元化，朝觀光市場打造，3樓已有返鄉青年接洽，看中環境及新穎設備，想要販售輕食小火鍋。

公所表示，預計5月召開說明會，邀請攤商實地現勘，後續將以抽籤方式選定攤位，並溝通是否還需設備調整，期望趕在9月試營運，經代表會同意，1樓攤商依位置大小區分，每月租金4500元至8000元不等，2樓尚研議，3樓僅1攤每月2萬7千元。

市場距離冬山火車站不到2百公尺，公所期望未來將引導遊客在造訪周邊冬山故事館、冬山良食農創園區，或到冬山舊河道碼頭搭乘鴨母船遊河後，至市場探尋美食享用。

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