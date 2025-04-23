深入探討斗六歷史！ 斗六舊城藝術季4/26見

2025斗六舊城藝術季4/26至5/10登場。（記者李文德攝）

2025/04/23 14:16

〔記者李文德／雲林報導〕2025斗六舊城藝術季4月26日至5月10日登場，結合7名國內外藝術家、8組雲林科技大學智能地域設計服務研究中心（智地中心）設計團隊、10家在地街角館，透過藝術、音樂等，帶領民眾穿越時空，重溫斗六舊城區的百年風華。

斗六舊城藝術季今年已舉辦第3屆，前2屆由雲科大學智地中心舉辦，今年除再次集結民間外，攜手豐泰文教基金會共同舉辦藝術季，今年主軸以「榮光再現舊城演藝」為題，盼用藝術走進斗六舊城。

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藝術季策展人王新衡表示，斗六生活舊城區主要從斗火車站下來，經過西市場、雲中街再到行啟紀念館這條行政軸線，另外1條生活軸線則是太平老街，2條軸線以「十字」串聯，早前軍警政單位便坐落此地。不過隨著行政中心遷移後，也漸漸少人知道舊城區過往繁榮歷史。

策展人關有仁指出，今年展覽邀請7名國內外藝術家以創作、展覽、工作坊模式辦理，如在中央商場2樓有藝術家張真輔「猴子去斗六」壁畫，更有日本藝術家吉田敦的「針車夜晚物體」，象徵斗六中央商場的繁華。

關有仁說，雲科大智地中心內8組團隊跨科技策展，有創意生活設計系主任謝修璟等領學生將斗六特色傳化為桌遊和互動導覽APP、電子工程系教授薛雅領團隊開發互動遊戲式運動系統、漢學應用研究所副教授謝瑞隆，針 對舊城區寺廟觀察做出的展覽等，都逐一展現斗六的特色。

王新衡表示，街角館特展更是集街10家在地商家，以自身店家故事，與舊城區歷史結合，讓民眾們得以了解其文化底蘊及脈絡。

王新衡指出，26日開幕日當天晚上，更有時代歌舞劇「舊城演藝」演出，闡述斗六歷史上的重要節點，如何造就舊城百年風華，至5月10日前更有數場藝術季工作坊、分享會，全免費參與，歡迎民眾探索斗六舊城區之美。

日本藝術家吉田敦的「針車 夜晚物體」，在中央商場2樓展出。（記者李文德攝）

雲林在地藝術家張真輔壁畫「猴子去斗六」，在中央商場2樓展出。（記者李文德攝）

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