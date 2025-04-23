長鬃山羊遭流浪狗圍殺頻傳 台東縣府提醒民眾「破壞捕狗籠屬妨礙公務」

流浪犬盤據宛如「山大王」，平時分派互咬、爭地盤，見山羊則群起圍殺。（記者劉人瑋攝）

2025/04/23 14:32

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東鯉魚山上的長鬃山羊屢遭流浪狗圍殺，傳出疑似已有一頭山羊消失即為野狗所為，民眾抱怨「何不把野狗抓光？」、「把山羊也逮起來、好好保護」；縣府評估，麻醉山羊恐致其受傷，至於抓狗則是抓好幾次，狗籠都被民眾關上或狗都被救出，提醒民眾這種行為屬於防礙公務。

鯉魚山上最常見的動物不是什麼鳥類或特定昆蟲，而是流浪狗，光是走在步道上就常見狗便，而此處也偶爾出現其他原生種動物，如獮猴或這次的長鬃山羊。附近居民說，肯定是有人放養，鯉魚山周遭都是住宅區和大馬路，「有哪種野生動物會穿過人潮密集處上山？明明其他地方就不少，何必屈就市中心的小山丘？」

請繼續往下閱讀...

所有動物中，最讓附近長沙國宅居民頭大的就是流浪狗與獮猴，獮猴有時跑入民宅亂翻，或在樹上亂搖下落葉，讓居民氣得七竅生煙，最後還是逼入空屋關起後逮住。但流浪狗卻是難以解決的大問題。

農業處詢問專家得知，由於長鬃山羊常於峭壁發現，難以吹箭麻醉，萬一得手、順利麻醉，又恐山羊墜谷重傷，若投以草料誘捕，「鯉魚山上到處都是草，根本沒有誘因，成功機率更低。」

再者，流浪狗問題因許多民眾自認有善心，使得捕狗行為多受阻撓。農業處表示，每次要回收狗籠時都發現籠門被關起，有時甚至不僅籠門關閉，連裡面的狗食都被吃光，這代表的確有狗被捕，卻被民眾放出，「根本是藉由縣府幫忙餵狗，這是妨礙公務行為」，警告民眾切勿再阻撓，近期會陸續將狗從鯉魚山移除。

流浪犬盤據宛如「山大王」，平時分派互咬、爭地盤。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法