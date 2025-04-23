屏東黑鮪魚文化觀光季5/3起登場 好康看這裡

黑鮪魚文化觀光季推出鮪魚造型冰棒。（記者葉永騫攝）

2025/04/23 13:58

〔記者葉永騫／屏東報導〕2025屏東黑鮪魚文化觀光季即將於5月3日至7月6日舉行，今年除了海洋音樂會、大鮪市集、美食推廣宴及經典之夜外，特別在離島琉球增加1場琉住你音樂會，並推出「鮪魚造型冰棒」及限量紀念品「潮鮮袋」，還有逾60間的在地店家提供超值優惠，歡迎大家來屏東東港參與黑鮪魚文化觀光季。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，黑鮪魚文化觀光季已邁入第25年，今年由「海洋音樂會」打頭陣，邀請動力火車、王識賢、朱海君、派偉俊等帶來精采演出，今年首度到小琉球，5月17日舉辦「琉住你音樂會」，邀請台語唱將許富凱、黃妃、楊繡惠、陳孟賢及草屯囝仔等藝人同台尬歌，並且舉辦煙火秀。

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今年的「美食推廣宴」，於6月7日晚間6時在東隆宮廣場前辦理，限量100桌，1桌5980元，使用新鮮的黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦等在地食材製作出10道新鮮美味的辦桌菜餚，並搭配紅寶石歌廳秀，由許富凱、龍千玉及施文彬知名台語歌手帶來多首好歌，享受美食還能聽好歌。

「大鮪市集」則於6月14、15日2天在大鵬灣國際休閒特區舉行，集結百家特色攤商，有玖壹壹、蕭秉治等知名藝人帶來精彩表演，還有璀璨煙火秀；6月21日於東隆宮廣場前舉行經典之夜，將有陳美鳳、殷正洋、趙詠華等多位知名歌手，和民眾分享經典好歌。

每週五、六、日上午11時至晚間6時在東港候船室外有販售可愛的鮪魚造型冰棒，有芒果、草莓等6種口味，還有限量紀念品「潮鮮袋」，可在東港候船室外及Pinkoi購物平台購買，東港消費證明就有優惠價，相關訊息可上網屏東縣政府查詢。

屏東黑鮪魚文化觀光季5月3日開始了，美食、音樂更好玩。（記者葉永騫攝）

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