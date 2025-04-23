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    基隆電動機車今年第一季才增762輛？ 民怨交車等太久、中籤率低

    基隆市公益青年電動機車民眾抱怨交車慢、中籤率低。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公益青年電動機車民眾抱怨交車慢、中籤率低。（記者盧賢秀攝）

    2025/04/23 14:00

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑「4年免費送5萬台電動機車」，去年政策一改再造鬧得風風雨雨，今年實施再度改版，除了限款免費機車0資費，還有直接補助6萬元的3.0版，也可以買Gogoro。不過根據交通部統計，今年第一季基隆新增電動機車只有762輛，與每月送出1000台的目標值差很大，民眾抱怨交車等太久、中籤率太低。

    市府表示，「公益青年就業電動機車補助計畫」實施以來，已有超過2萬人申請，今年每個月以1000輛電動機車為額度，都公開抽籤，不過中籤者到申請掛牌可能有時間差，沒有進度落後情形。

    基隆市2023年推出公益青年電動機車補助計畫，但限制多且月資費高，效益不彰；環保局又推出2.0版加碼補助，放寬年齡限制、推出0資費等措施，且不必汰舊換新，卻又因臨時改每日限額申請，造成民眾漏夜排隊罵聲連連。

    今年2.0和3.0版本同步實施，免費專案新增電動機車的品款和車種，搭配各式費率，仍有0資費的選項；另外再推出一次性補助6萬元，民眾可以選擇自已喜歡的廠牌，但不補助月資費。恢復汰舊換新限制，每月限1000輛，但是根據交通部統計，基隆市第一季新增的電動機車僅762輛，與目標差距大。

    同時有民眾抱怨，連4槓了，中籤率太低；還有申請到交車時間太慢，中籤者無法完成換車程序。

    環保局表示，今年起申請者者眾，1月申請數為3317人，中籤率30%，2月中籤率提高到40%，3月中籤率50%、4月中籤率已經有56%，中籤率逐月提高。

    且交通部公路局統計資料，基隆市電動機車密度是全台之冠，平均每10輛機車就有1輛是電動機車，目前各品牌持續穩定交車，市府將持續檢視成效並優化申請流程。

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