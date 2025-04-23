中市老人已達48萬 長青學苑一開班就秒殺如同演唱會

市議員陳政顯指長青學苑搶手，要求廣設長青學苑。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/23 13:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市65歲以上的老人到3月底約48萬1千人，市議員陳政顯表示，長青學苑已是僧多粥少，一開班就秒殺，很多長輩都報不到，既然如此搶手，建議建立專責小組，好好盤點中市目前閒置空間，就近設置。

社會局長廖靜芝表示，會跟各公所及機關協調空間；副市長賴淑惠表示，會要求盤點落實一點，不要只有大空間，會仔細清查。

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市議員陳政顯表示，長青學苑有其必要性，讓退休人民去上課，每一期開班，都是供不應求退休好朋友願意走出，不要只看電視，反而容易生病。

陳政顯表示，台中市政府有很多閒置空間，甚至活動中心還有空檔增設班級，但不要只從公所合作，台中市政府重視這個問題，在盤點閒置廳舍、空間，包括財政局、秘書處、教育局都要統籌，光只有一個社會局，不會有人理，建議市府成立一個專責小組，好好盤點各學校、廳舍及活動中心等，可以整理的整理出來，可以開設幾班，不見得要集中在幾個區域。

陳政顯指出，很多機關都用各種理由推拖，如同很多學校附設公托，若是市府層級下指令，很容易就整理出來。

由於台中市愈來愈老人化，陳政顯強調，長青學苑的設置非常重要，讓長輩走出來社交，不要只給電視看，不要只宅在家中，由健康成亞健康，身體愈來愈差，希望市府要成立小組。

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