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    受惠冬、春及時雨 嘉義縣硬質玉米產量增1-2成

    硬質玉米卸貨時玉米瀑布景象。（記者蔡宗勳攝）

    硬質玉米卸貨時玉米瀑布景象。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/23 13:49

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣是國內主要硬質玉米產區，2024年2期種植面積達6355公頃，雖因去年颱風頻頻，約晚2個月才能翻耕播種，但受惠冬、春雨比往年來得多，產量平均增加約1-2成，農友慶豐收，笑稱「賭對了」，去年因無法如期播種，農業部已同意提供休耕補助，但絕大多數農友仍選擇種硬質玉米，結果收益比往年來得好。

    縣府統計，嘉義縣硬質玉米種植面積約6355公頃，面積前三大鄉鎮依序為義竹鄉2850公頃、六腳鄉1027公頃與東石鄉915公頃，原本大約9月間播種，去年因颱風加上連續大雨，無法如期進行翻耕播種，大多延至11月、甚至到12月才播種，加上種植後低溫天氣比率高，致收成也延後，目前全縣平均收成6-7成，水上與中埔鄉只有約2成。

    義竹鄉農會總幹事翁育彬指出，去年玉米種植雖然比較晚，但去年冬天、今年春天陸續下雨，在雨水滋潤下，今年的收穫量比往年來得好，以目前採收約6成來看，每分地平均產量大約700公斤，產量增加約1-2成。

    黃姓農友表示，去年硬質玉米播種期因雨延宕，農業部雖專案同意提供休耕補助，但每公頃4.5萬元，扣除翻耕等成本，太約只剩3.4萬元，而農糧署「綠色環境給付計畫」的轉作休耕獎勵金，屬「契作戰略作物」的硬質玉米每公頃補助6萬元，遠高於3.4萬元，因而絕大多數農友決定「賭一把」，在農田可以播種時選擇繼續種硬質玉米、放棄申報休耕，現在大豐收，看來當時的決定是對的。

    硬質玉米等待進行烘乾。（記者蔡宗勳攝）

    硬質玉米等待進行烘乾。（記者蔡宗勳攝）

    硬質玉米烘乾後要出貨到各大飼料廠。（記者蔡宗勳攝）

    硬質玉米烘乾後要出貨到各大飼料廠。（記者蔡宗勳攝）

    受惠雨水滋潤，這季硬質玉米玉米粒相當飽滿。（記者蔡宗勳攝）

    受惠雨水滋潤，這季硬質玉米玉米粒相當飽滿。（記者蔡宗勳攝）

    載運硬質玉米的卡車卸貨。（記者蔡宗勳攝）

    載運硬質玉米的卡車卸貨。（記者蔡宗勳攝）

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