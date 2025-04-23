大漢技術學院8月起熄燈 學生安置2校也可校外專班上課

位於花蓮的大漢技術學院今年8月將停辦退場。（資料照）

2025/04/23 14:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕位於花蓮的大漢技術學院今年8月將停辦退場，後續還有約100名學生需要安置，教育部表示，今年3月20日已向學生及家長說明專案分發相關事宜，預計將學生分發至中國科技大學及佛光大學，如果學生無法於分發學校上課，也同意學生能採取於原校場地或花蓮適當場地的校外專班方式上課。

大漢技術學院民國66年創校，學生人數最多曾逾7000人，但受少子女化影響，學校董事會於去年2月決議，自113學年度起依私校法進行停招停辦，將安置師生、並作轉型發展規劃，教育部於去年8月同意，學校將於114學年度起停辦。

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外界關心學生受教權的問題，教育部說明，為維護學生繼續就學權益，學校停辦後仍在校學生將協助分發至其他學校，已於今年3月20日至向學生及家長說明專案分發作業事宜。

教育部指出，大漢技術學院113學年度第2學期在學學生人數計285人，有263名學生接受分發，其中應屆畢業生約162名，如果在原校順利畢業，則114學年度實際至分發學校註冊報到之學生數約100名左右 ，預計分發至中國科技大學及佛光大學。

對於同位於花蓮的慈濟大學未在安置學校名單，教育部解釋，大漢技術學院於去年11月間曾與慈濟大學密切洽談有關學生安置意願， 因在課程安排、教學設備與校園文化上有不同考量，經洽談後未能達成一致。

另考量大漢技術學院因地處花東地區且學生多有家庭及工作等特殊因素，學生無法於分發學校上課，教育部也已專案同意學生得採校外專班，即於原校場地或花蓮適當場地上課 。

教育部說，因採校外專班上課，學生無衍生交通或住宿費用與時間支出，已督請分發學校持續提供學生學習及生活輔導措施，包括學分採認 、完成學位論文、專題製作或校外實習等畢業條件，並持續提供弱勢學生相關助學措施，及維持身心障礙學生學習所必需之支持服務等，不影響學生就學權益。

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