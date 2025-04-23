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    大甲鐵砧山桂花泉步道 5月賞花正是時候

    大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」，其中，林之道舒適自然，沿途賞花相當舒服。（圖由觀旅局提供）

    大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」，其中，林之道舒適自然，沿途賞花相當舒服。（圖由觀旅局提供）

    2025/04/23 13:48

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲鐵砧山風景特定區「桂花泉登山步道」，5月將進入百花齊放的春季饗宴，其中「林之道」沿途更有油桐花綻放，觀光旅遊局表示，歡迎民眾到鐵砧山桂花泉登山步道散步賞花，享受愜意的花之饗宴。

    觀旅局長陳美秀表示，大甲鐵砧山去年底全新完工的桂花泉登山步道迎來第一場花季；有油桐花圍繞於林梢、羊蹄甲樹的粉色花朵遍布林間、充滿香氣的黃色桂花、艷麗的桃紅色九重葛，低頭亦可見布滿黃色小花的台灣特有種台灣蒲公英，美不勝收！

    觀旅局表示，桂花泉登山步道分為澗之道、山之道（山之稜道、山之桂道）、園之道、林之道，共四段路線。澗之道沿途可見路旁小花綻放，亦可觀賞在地詩詞作品；山之道主要可見羊蹄甲及桂花綻放，走起來嗅覺感官特別舒適；園之道以庭園方式配置周邊花卉，其中最豔麗的便是桃紅色九重葛；林之道則為賞油桐花最佳路線，步道原始自然、步行舒適。

    風管所指出，桂花泉步道沿途亦有許多導覽設施，介紹鐵砧山各種歷史、人文、自然、地理、生態特色等資訊，歡迎旅客來趟知性之旅。桂花泉登山步道入口處，位於距大甲鐵砧山風景區入口不遠的妙法寺旁，步道難度屬親子級登山步道，全長1.45公里，步行約1小時可走完全程，建議民眾前往可預留1~2小時探訪時間，便能悠閒賞花拍照。

    除了開車外，民眾也可於高鐵台中站搭乘「公車93」至「鐵砧山站」下車，或於大甲車站（中山路）搭乘「公車813副、181、659、661右環、662、668」至「鐵砧山站」下車，到大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」賞花！

    桂花泉登山步道入口位於妙法寺旁。（圖由觀旅局提供）

    桂花泉登山步道入口位於妙法寺旁。（圖由觀旅局提供）

    在澗之道綻放的台灣蒲公英。（圖由觀旅局提供）

    在澗之道綻放的台灣蒲公英。（圖由觀旅局提供）

    園之道九重葛綻放。（圖由觀旅局提供）

    園之道九重葛綻放。（圖由觀旅局提供）

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