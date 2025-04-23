國內首例「以水換水」！ 台南仁德再生水廠通水日供8000噸

投入8.62億元推動的仁德再生水廠新建工程完成，順利啟用。（記者吳俊鋒攝）

2025/04/23 13:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕投入8.62億元打造的台南仁德再生水廠新建工程完成，仿碳交易的概念，媒合緊鄰的奇美實業與南科的台積電，採「以水換水」模式，就近使用，推動環境永續，更節省管線成本，並避免碳排放，市長黃偉哲主持下，今天正式通水，每天供應量可達8000公噸。

出席通水典禮的內政部次長董建宏更強調，在產業發展上，水、電是關鍵的戰略物資，配合行政院「大南方新矽谷計畫」，中央補助逾百億元，在台南建置永康、安平、仁德等3座再生水廠，運轉後，未來可以獲得比建造經費更高的效益，感謝地方全力推動。

請繼續往下閱讀...

董建宏指出，仁德再生水廠每年供應290萬噸，為南部半導體S廊帶挹注重要水源，尤其對於未來AI產業的發展，更是一大助力。

國土管理署副署長於望聖、水利署副署長黃宏莆等中央官員南下出席通水典禮，市府水利局長邱忠川、仁德區長黃素美，以及立委林俊憲，還有議員郭鴻儀、陳皇宇等地方各界都到場，與鄉親共同見證歷史性的一刻。

仁德水廠總經費約8.62億元，中央補助7.93億元，比例達92%，是國內首座以換水方式提供再生水資源，黃偉哲提到，由於該處距離南科園區有30公里，若要供應台積電，管線建造經費達17億元，因此媒合在地的奇美實業就近使用。

再生水就近供應奇美，而南科廠商使用替換的自來水，並補貼差價，黃偉哲說，順利推動環境永續，且節省建造管線的公帑，還可減少間接的社會成本，包含埋設時塞車、挖馬路所帶來的交通黑暗期，以及居民的生活不便等，避免無謂的碳排，一舉數得。

對於再生水廠的二、三期工程，黃偉哲允諾全力支持、協助，增加供應量，推動環境永續，讓地球更美麗；他也以「2021百年大旱」為例，重申市府積極開闢水源的用心，避免民眾受到停水之苦。

林俊憲肯定媒合奇美實業與台積電進行水權交換的創舉，他認為水、電都是重要的國安資源，市府的超前部署，讓產業的推動無後顧之憂，尤其鄰近的沙崙科學城，更是世界級的科技研發生產中心，相關所需的能源，都準備好了。

邱忠川則表示，目前全市已建置3座再生水廠，包含永康廠的1.55萬噸、安平廠的3.75萬噸，以及仁德廠的0.8萬噸，每天總供應量達6.1萬噸，預計明年增加至8.8萬噸，相當程度紓解南科廠商需求，也不會排擠自來水用量，對穩定民生用水有很大助益。

投入8.62億元推動的仁德再生水廠新建工程完成，順利啟用。（記者吳俊鋒攝）

投入8.62億元推動的仁德再生水廠新建工程完成，順利啟用。（記者吳俊鋒攝）

投入8.62億元推動的仁德再生水廠新建工程完成，順利啟用。（記者吳俊鋒攝）

8.62億元興建的仁德再生水廠，在各界的見證下，熱鬧通水。（記者吳俊鋒攝）

8.62億元興建的仁德再生水廠，在各界的見證下，熱鬧通水。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法