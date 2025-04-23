新北美術館300秒開幕煙火秀本週末登場 交通局祭公布大眾運輸攻略

交通局補充，美術館周邊有豐富文化藝術，還有多處旅遊景點與美食，民眾可搭乘731公車前往。（新北市交通局提供）

2025/04/23 13:42

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市鶯歌區的新北市美術館將於4月25日開館，4月26日及27日2天晚間8點30分將舉行300秒的煙火秀「藝鳴新聲」，後續至6月1日的每個週末均有慶祝活動。交通局運輸管理科科長林詩欽表示，民眾除可搭台鐵火車到鶯歌火車站再步行過去，731、917、981路線公車均增加班次，歡迎大眾多加利用，響應環保之餘也免去找車位的麻煩。

林詩欽表示，美術館開幕活動期間，各公車路線都會視客況機動加密班次，4月26、27日煙火秀活動日與5月30日雙北世界壯年運動會閉幕日，公車將加開班次、延長營運時間，其中包括731陶藝山水環狀路線班次由41班增加至65班，並延長營運時間至晚間10點，班距最密可達10分；917路線班次由11班增加至23班，並配合煙火施放散場時間加開班次前往捷運永寧站；981路線增加2班次行駛「北大社區-鶯歌火車站（經新北市美術館）」，班次由20班增加至22班。

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交通局補充，美術館周邊有豐富文化藝術，還有多處旅遊景點與美食，包括鶯歌石登山步道、溪畔小徑、阿婆壽司、彰鶯肉圓、勇伯垃圾麵、鶯歌美食廣場等，均可搭乘731公車前往。

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