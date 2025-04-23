斥資14億打造竹北高鐵特區文興國小 今年9月迎8班新生

文興國小全區模擬示意圖。（新竹縣政府提供）

2025/04/23 13:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府因應竹北市高鐵特區人口成長，斥資14億餘元打造文興國小，新校舍A區今年8月即將完成，包含教學大樓39間教室及運動場，預計招收一年級新生8班，整個校園明年7月完工後可容納48班學生，115學年度還將增設幼兒園。

縣長楊文科今（23）日視察文興國小新建校舍工程進度。楊文科表示，文興國小鄰近高鐵新竹站，將為隘口里與高鐵特區注入優質教育資源，未來也將與規劃中的文興完全中學無縫接軌，提供完整的K-12學習歷程，照顧2-18歲的學子，建構「文興智慧學習園區」。

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教育局長楊郡慈表示，文興國小A區進度超前，今年8月1日將完成A區包含教學大樓1到5樓39間教室及運動場，讓114學年度入學的一年級新生擁有充裕的活動空間，全校明（2026）年7月完工後可容納48班學生，並將於115學年度增設幼兒園1班、2歲專班1班及學前特教班1班。

建築師周大同說明，文興國小新建校舍的整體構想取材自蜂巢意象，象徵孩子們如同小蜜蜂一般彼此和諧共作，在安全且充滿關愛的空間中學習、互助與成長。建築設計強調聚合與共享精神，有別於傳統而創新設計的五邊形教室，導入自然採光與通風系統，融合現代美學與教育功能，營造充滿探索與包容的學習場域。

楊郡慈指出，文興國小外牆採用溫潤牙白色塗料搭配仿木色鋁格柵，輔以溫暖色調象徵友愛與共好；再以激發探究的智慧灰色金屬鋁板作為點綴，強調創新、永續、共好的辦學願景，與建築整體「蜂巢式家的聚合概念」設計相互呼應。

同時，文興國小將以「科技探究、永續國際、美藝共好」為課程發展的3大主軸，結合科技環境、國際素養與藝術涵養，並特別強化學生的「社會情緒素養」，呼應12年國教課綱的「互動共好」目標，期打造具備未來力與全球視野的學校特色。

文興國小新建校舍的整體構想取材自蜂巢意象，有別於傳統而創新設計的五邊形教室，導入自然採光與通風系統。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市文興國小新校舍A區今年8月即將完成，包含教學大樓39間教室及運動場，預計招生一年級新生8班，縣長楊文科今（23）日現場視察聆聽簡報。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市文興國小新校舍A區今年8月即將完成，包含教學大樓39間教室及運動場，預計招生一年級新生8班，縣長楊文科今（23）日現場視察聆聽簡報。（記者廖雪茹攝）

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