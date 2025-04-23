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    田中高鐵區將變身？台灣設計展主場域曝光 6大設計師開講

    今年10月台灣設計展在彰化，縣府將在田中高鐵站區設置工業展覽館，結合產業特色與展覽設計，展現彰化多元樣貌。（記者張聰秋攝）

    今年10月台灣設計展在彰化，縣府將在田中高鐵站區設置工業展覽館，結合產業特色與展覽設計，展現彰化多元樣貌。（記者張聰秋攝）

    2025/04/23 13:35

    〔記者張聰秋／彰化報導〕2025台灣設計展將於10月10日至26日在彰化縣登場，距離活動不到半年時間，縣府開始暖身了，今天（23日）在彰化演藝廳舉辦《彰顯設計力》城市設計力論壇，吸引上百位來自產官學界、設計圈人士與民眾參與，一起見證設計如何為城市注入創新能量。

    王惠美致詞表示，彰化擁有超過300年歷史，兼具人文底蘊與產業實力，設計不只是美學展現，更是城市創新與國際接軌的關鍵。她也預告，今年設計展由台灣設計研究院主導策劃，縣府也會結合彰化的「兩顆眼睛」、鹿港與田尾的在地風貌，並規劃在田中高鐵站附近設置工業主題展覽館，結合產業特色與展覽設計，展現彰化多元樣貌。

    論壇以「承舊起新」、「產業動能」、「城鄉風景」三大主題展開，邀請宋鎮邁、聶永真、洪易、朱柏諺、邱柏文、吳書原等6位設計界重量級講者登台分享。活動分為上午與下午兩場次，安排精彩專題與對談交流。

    上午場由「一口規劃設計」負責人宋鎮邁分享「共生地景設計」的前瞻理念，藝術家洪易與服裝設計師朱柏諺則以「跨越世代勝出國界」進行對談；下午場由設計師聶永真分享「設計的價值－用視覺策略突破市場框架」，接續由邱柏文與吳書原談城市空間與景觀設計如何翻轉城市印象。

    壓軸場「設計展搶先聽」座談，由縣長王惠美與「台灣設計展在彰化」總策展劉真蓉、縣府策展諮詢顧問劉祥琦共同登台，分享規劃亮點，為設計展提前暖身。

    彰化縣長王惠美邀請大家拭目以待，今年10月台灣設計展在彰化，讓大家看見彰化的多元面貌與創新實力。（記者張聰秋攝）

    彰化縣長王惠美邀請大家拭目以待，今年10月台灣設計展在彰化，讓大家看見彰化的多元面貌與創新實力。（記者張聰秋攝）

    《彰顯設計力》城市設計力論壇今在彰化演藝廳登場，吸引上百位來自產官學界、設計圈人士與民眾參與，一起見證設計如何為城市注入創新能量。（記者張聰秋攝）

    《彰顯設計力》城市設計力論壇今在彰化演藝廳登場，吸引上百位來自產官學界、設計圈人士與民眾參與，一起見證設計如何為城市注入創新能量。（記者張聰秋攝）

    設計不只是美學展現，更是城市創新與國際接軌的關鍵。縣府今在彰化演藝廳舉辦論壇，為今年10月台灣設計展在彰化暖身。（記者張聰秋攝）

    設計不只是美學展現，更是城市創新與國際接軌的關鍵。縣府今在彰化演藝廳舉辦論壇，為今年10月台灣設計展在彰化暖身。（記者張聰秋攝）

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